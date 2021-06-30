Уже 1 июля в Украине заработает рынок земли, открытия которого опасаются некоторые украинцы.

С 1 числа граждане смогут свободно продавать свой земельный надел, но до 2024 года — только физическому лицу.

Несмотря на убеждения политиков, многие украинцы настроены довольно недоверчиво и скептически, так как уверены, что всю землю могут купить за бесценок аграрные гиганты.

Факты ICTV разобрались, каким будет старт рынка земли в Украине, и стоит ли бояться того, что паи начнут продавать направо и налево.

Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев уверен, что в первые годы после открытия рынка количество сделок о продаже земли будет минимальным.

По мнению эксперта, это прежде всего связано с недооцененной стоимостью земель и процессом формированием цены.

— Не более 5% от всего рынка земли воспользуются такой возможностью в первые год-два, — поделился своими мыслями Горбачев.

Также на продажу земельных наделов будет влиять урожайность, поэтому спешить с этим владельцы не будут.

— Я думаю, все будут смотреть еще по урожайности, цена будет формироваться в течение года-двух, и спешить продавать землю никто особо не будет. Те сделки, которые будут, они будут скорее случайными. Больших изменений в структуре производства из-за этого мы не ожидаем, — рассказал Фактам ICTV президент УЗА.

Николай Горбачев отметил, что Украинская зерновая ассоциация поддерживает закон о рынке земли в Украине и считает это перспективным цивилизованным путем урегулирования отношений владельца земель и компаний, которые их обрабатывают.

Однако советует не спешить продавать земельные наделы, а продолжить сдавать в аренду, поскольку достойная цена на них еще не установилась.

— Так, скажем, земля в Европе и США стоит в десятки раз дороже, чем та цена, которая сегодня сформировалась в Украине. Поэтому лучше получать арендную плату и ждать, пока цена будет действительно приемлемая для того, чтобы ее продать, — советует эксперт.

Ключом к полноценному и правильному функционированию закона Николай Горбачев считает судебную реформу, чтобы инвесторы могли чувствовать себя защищенными.

Из-за этих факторов в полную силу рынок заработает не ранее, чем через 10 лет, уверяет президент УЗА.