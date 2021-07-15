Закон о коллекторах в Украине: как новый документ защищает должников и что нужно знать

С 14 июля в Украине вступает в силу новый закон о защите должников от коллекторов. Ожидается, что он существенно изменит правила игры на рынке.

Ведь, согласно информации Офиса президента, сегодня в Украине насчитывается более 200 так называемых коллекторских компаний, к услугам которых обращаются финансовые учреждения в случаях просроченной задолженности у своих клиентов.

Однако эта сфера в Украине остается плохо урегулированной на законодательном уровне, поэтому коллекторы нередко действуют с нарушениями законодательства.

Что изменит новый закон о коллекторах, какие права имеет должник и как не попасть на крючок коллекторских компаний — читайте в нашем материале.

Новые правила поведения для коллекторов

По-прежнему у коллекторов будет возможность звонить должникам и отправлять им текстовые или голосовые сообщения. Но стоит учесть, что количество телефонных звонков ограничивается двумя.

А вот на личную встречу коллекторы могут рассчитывать с 09.00 до 19.00 при условии, что заемщик на это согласен.

Во время первого общения с должником представитель коллекторской компании должен назвать свое имя, название фирмы, сумму просроченной задолженности, а также правовое основание своего обращения.

После этого должник может требовать соответствующие документы у кредитодателя, который должен их предоставить в течение семи рабочих дней.

Согласно новому закону, коллекторам запрещено:

звонить должникам с 20.00 до 09.00, а также в выходные и праздничные дни;

требовать от близких лиц заемщика взять на себя его долг;

оказывать давление, угрожать человеку и шантажировать его;

скрывать номер телефона или адрес, с которого пишут;

размещать сведения или сообщать третьим лицам о наличии задолженности;

вводить в заблуждение относительно последствий невыполнения обязательств или размера задолженности;

звонить работодателю, соседям, родственникам.

Кроме того, они должны фиксировать каждое взаимодействие с должником с помощью видео или звукозаписи. Эти материалы необходимо хранить в течение трех лет.

Изменения на рынке

Одним из ключевых нововведений является то, что теперь коллекторский рынок будет подчиняться Нацбанку. Для этого им был создан специальный реестр. С 14 июля до 13 августа все коллекторские компании должны зарегистрироваться в нем, иначе им запретят деятельность.

Для этого нужно подать в НБУ бизнес-план, сведения о руководителях и работниках компании, которые взаимодействуют с должниками (они должны соответствовать квалификационным требованиям), информацию о собственниках существенного участия (10% и более) и о структуре собственности. Реестр будет открытым.

Кроме того, Национальный банк Украины установил квалификационные требования к деловой репутации и профпригодности, которым должны соответствовать сотрудники коллекторских компаний. Они предусматривают, что сотрудник должен:

иметь достаточный уровень знаний законодательства О защите прав потребителей и защите персональных данных;

не иметь судимости.

За нарушение прав потребителей коллекторскими компаниями и несоответствие их сотрудников требованиям НБУ могут применить следующие меры:

письменное предостережение с требованием исправить ошибку;

штраф для кредитодателя, нового кредитора или коллекторской компании;

временный запрет коллекторской компании осуществлять урегулирование просроченной задолженности;

исключение сведений о коллекторской компании из реестра коллекторских компаний;

временную остановку или аннулирование лицензии кредитодателя или нового кредитора.

Наказание для недобросовестных коллекторов

Выполнение нового закона о коллекторах будет контролировать Нацбанк. Он может не только штрафовать коллекторов, но и требовать увольнения конкретных сотрудников.

Так, если коллектор нарушит нормы поведения во время общения с должником, он может получить штраф в размере 51-102 тыс. грн. Если же Нацбанк зафиксирует более двух нарушений за год, то коллекторскую фирму будут исключать из реестра.

Если же банк привлечет к возвращению долгов коллектора не из реестра, то может получить штраф в размере 85-136 тыс. грн или потерять лицензию.

Какие права необходимо знать должнику

Юрист Адвокатского объединения CREDENCE Инна Поповкина в комментарии Фактам ICTV объясняет: прежде всего новый закон предусматривает, что кредитор обязан проинформировать заемщика о возможности привлечения коллекторской компании в случае непогашения задолженности в срок.

Кроме того, ему запрещается привлекать коллекторскую компанию, если условиями договора о потребительском кредите не предусмотрено такое право.

— Важным положением, направленным на защиту потребителей, является предвидение обязанности осуществления контроля за деятельностью коллекторских компаний со стороны кредиторов и за деятельностью кредиторов и коллекторских компаний со стороны НБУ. Такое требование будет способствовать минимизации риска недобросовестной деятельности таких фирм и эффективному соблюдению прав должников, — говорит специалист.

Как не попасть в ситуацию, когда коллекторы пытаются “выбить” деньги?

Юрист Инна Поповкина советует: прежде всего нужно внимательно изучить условия кредитного договора, поскольку коллекторы не имеют права требовать погашения задолженности иным способом, чем это предусмотрено законом или соглашением.

Кроме того, нельзя забывать, что в случае возникновения задолженности перед кредитором под удар коллекторской деятельности могут попасть родные и близкие должника. Поэтому необходимо убедиться, что в соответствующем договоре не упоминается никто из них.

— В случае нарушения коллекторами требований по взаимодействию с должником уместно обратиться к Национальному банку Украины. Но если коллекторская компания пытается вам навредить физически, посягает на ваше имущество и так далее, то, бесспорно, необходимо обращаться за помощью к правоохранительным органам и в суд, — отмечает юрист.

Как рассчитать соизмеримую с доходами сумму кредита?

Глава Совета по вопросам иностранных инвестиций и экономическому развитию Украины Роман Бабицкий в комментарии Фактам ICTV говорит: заемщик должен помнить, что кроме процентов, которые нужно будет выплачивать ежемесячно, может быть начислена пеня. На ее размер также стоит обращать внимание.

Эксперт советует выбирать проверенные компании, предоставляющие кредиты, и следить за процентами:

— Чтобы не стать жертвой кредитной аферы, прежде всего выбирайте проверенные организации. Преимущественно ими являются банки. Во-вторых, внимательно читайте договор. Если не уверены в нем или сомневаетесь, тогда лучше посоветоваться с юристами, — добавляет он.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский отмечает: если без кредита никак не обойтись, лучше его брать в банке. Там риски мошенничества немного меньше по сравнению с финансовыми учреждениями и кредитными союзами.

Также он советует украинцам, которые берут кредит, посчитать, чтобы ежемесячные платежи по нему, включая погашение основной суммы и процентов, не превышали 20% от ваших ежемесячных доходов. Иначе при погашении кредита могут возникнуть проблемы.

Кроме того, следует учитывать, что кредитное учреждение может изменить условия сделки, повысив проценты, изменив порядок погашения кредита, введя новые штрафы, что также может привести к проблемам с выплатой долга.

В пресс-службе одного из банков в комментарии Фактам ICTV говорят, что расходы на обслуживание и погашение кредита не должны превышать половины дохода. Лучше, если эта цифра будет меньше 30-40%. Но очень важно при расчете исходить из реальных показателей.

Это касается как доходов и обычных расходов, так и стоимости кредита. Часто заемщики переоценивают свои возможности и склонны недооценивать ежемесячные расходы. Однако стоимость кредита рассчитывается с предположением, что заемщик добросовестно выполняет обязательства.

В случае просрочки большая часть кредиторов применяет штрафные санкции, что может существенно увеличивать финансовую нагрузку на заемщика. Поэтому очень важно не допускать таких ситуаций и своевременно вносить все платежи.