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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Рада зробила перший крок до онлайн-реєстрації місця проживання

Паспорт, документи, ДМС, ЦНАП

Верховна Рада на позачерговому засіданні 15 липня ухвалила за основу законопроект №5463 щодо реалізації публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні.

За проголосував 251 народний депутат.

Документ передбачає запровадження електронної реєстрації місця проживання та скасування штампу про прописку.

Мета законопроекту – запровадження декларування та реєстрації місця проживання у електронній формі, захист прав власників житла, закріплення електронного реєстру як єдиного джерела інформації про місце проживання,  підвищення доступності та зручності адмінпослуг.

Він передбачає скасування паперового документообігу, що виключає можливість дублювання реєстрації у різних реєстрах територіальних громад.

У разі ухвалення закону в другому читанні місце проживання можна буде зареєструвати онлайн за 10 хвилин.

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Фото: Depositphotos

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