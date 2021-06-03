На польських полях вродило, але тамтешні фермери б’ють на сполох. Фруктів та овочів – багато, а збирати нікому. Третина врожаю може просто згнити.

Потрапити до Польщі на сезонні роботи – нескладно. Біометричний паспорт, запрошення від працедавця і страховка. З пакетом документів допомагають посередники, які набирають людей з України.

Проте треба, щоб запрошення було оригінальним від компанії. Якщо ж трапиться підробка, то людину депортують. Та й саме запрошення доведеться чекати близько двох тижнів і не менше.

Взагалі ризик бути обманутим на заробітках залишається. Тому експерти радять підходити до цього питання серйозно – завжди обирати легальну роботу. Це вбереже ваші гроші і ви матимете захист від депортації.

Рекрутинг українців до Польщі триває вельми активно, але на пунктах пропуску на кордоні поки ажіотажу не спостерігають.

Однак польські працедавці роблять усе, аби принадити якомога більше робочих рук. Навіть пропонують вакцинацію від коронавірусу.

На даний момент, на сезонних роботах у Польщі працюють до 100 тис. українців, а потребують місцеві фермери до півмільйона.

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Заробіток вони пропонують близько $1000 на місяць. Але ця сума вже не надто приваблює. Лише 8% із усіх українських заробітчан працюють у сільському господарстві.

Більшість обирають логістику, заводи, сферу послуг. Крім Польщі, українці також активно їздять на заробітки до Чехії, Німеччини, країни Балтії.

Проте експерти зазначають, що українська трудова міграція поступово перетворюється в еміграцію і люди виїжджають на чужину уже з сім’ями та залишають Батьківщину назавжди.

За офіційними даними за кордоном працюють понад 3 млн українців, за неофіційними втричі більше. І щороку ця цифра зростає щонайменше на півмільйона. Третина залишається там назавжди.

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Остання оцінка ООН – до 2050 року в Україні буде не більше 25 млн населення. Це якщо буде зберігатись та ж динаміка трудової міграції і еміграції.

Зупинити це можна лише в один спосіб – запропонувати людям не гірші зарплати і умови життя. Хоча українські чиновники самі визнають, аби наздогнати ту ж саму Польщу за рівнем середньої зарплати, Україні треба 30-40 років.

Тому українці їздили, їдуть і будуть їздити. В тому числі на важкі польові роботи, де треба гнути спину 6-7 днів на тиждень по 10-12 годин на день.

Також нещодавно дослідники InterNations вивчили найкращі та найгірші країни на планеті для працівників, які приїхали із-за кордону. За результатами, Україна обігнала США.