Сьогодні о 18.00 завершується прийом заяв та документів для вступників, які планують отримувати навчальний ступінь бакалавра чи наскрізного магістра за результатами ЗНО, вступних іспитів та/або творчих конкурсів, якщо їх склали у період з 1 до 13 липня.

Надалі вищі навчальні заклади мають оприлюднити рейтингові списки вступників (не пізніше 28 липня).

Майбутні здобувачі вищої освіти мають подати оригінали документів до 18.00 2 серпня (до цієї дати слід привезти папери, надіслати через пошту з описом вкладень або відправити на онлайн-пошту з накладанням на сканкопії електронного цифрового підпису вступника).

У випадку відправлення документів електронною поштою, договір про навчання між ВНЗ та вступником (для неповнолітніх – з участю батьків чи опікунів) підписується впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Зарахування на бюджет відбуватиметься до 9 серпня, а переведення на вакантні місця державного замовлення – не пізніше 19 серпня.

З 24 до 30 липня вступники на магістратуру (на основі результатів ЄВІ, фахових та додаткових випробувань) складатимуть іспити на обрані спеціальності. Для них приймання заяв також завершується сьогодні, 23 липня, о 18.00.

Рекомендації для зарахування на бюджет ВНЗ надають не пізніше 2 серпня. Подати оригінали документів здобувачі освіти мають до 18.00 7 серпня. Наказ про зарахування мають видати до 12 серпня.