Сегодня в 18.00 завершается прием заявлений и документов для поступающих, которые планируют получать учебный степень бакалавра или сквозного магистра по результатам ВНО, вступительных экзаменов и/или творческих конкурсов, если их сдали в период с 1 по 13 июля.

В дальнейшем высшие учебные заведения должны обнародовать рейтинговые списки поступающих (не позднее 28 июля).

Будущие получатели высшего образования должны подать оригиналы документов до 18.00 2 августа (к этой дате следует привезти бумаги, передать через почту с описью вложений или отправить на онлайн-почту с наложением на сканкопию электронной цифровой подписи поступающего).

В случае отправки документов по электронной почте, договор об обучении между вузами и поступающим (для несовершеннолетних — с участием родителей или опекунов) подписывается в течение 10 рабочих дней с даты начала обучения.

Зачисление на бюджет будет происходить до 9 августа, а перевод на вакантные места государственного заказа — не позднее 19 августа.

С 24 до 30 июля поступающие на магистратуру (на основе результатов ЄВІ, профессиональных и дополнительных испытаний) будут сдавать экзамены на выбранные специальности. Для них прием заявлений также завершается сегодня, 23 июля, в 18.00.

Рекомендации для зачисления на бюджет вузы предоставляют не позднее 2 августа. Подать оригиналы документов получатели образования должны до 18.00 7 августа. Приказ о зачислении должны выдать до 12 августа.