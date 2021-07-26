27 липня в Києві перекриють рух на 12 вулицях заради проведення заходів до 1033-ї річниці хрещення Київської Русі.

Обмеження стосуватиметься всіх видів транспортних засобів і відбуватиметься у два етапи – із 6.00 та із 14.00.

Із 06.00 буде перекрито рух:

на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Великої Житомирської);

на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);

на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської до Європейської площі);

на Володимирському узвозі (від Європейської до Поштової площі);

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);

на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут).

Із 14.00 обмеження діятимуть:

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);

на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);

на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);

на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

У зв’язку з цим громадський транспорт змінить маршрути. Так, до 14.00 год рух буде організовано так:

автобус №24: на ділянках від Національного музею історії України в Другій світовій війні до ст. м. Арсенальна та від залізничного вокзалу Центральний до ст. м. Площа Льва Толстого;

автобус №62: від Ботанічного саду до ст. м. Арсенальна;

автобус №114: на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу Центральний до ст. м. Площа Льва Толстого.

Із 14.00 год до закінчення заходів громадський транспорт курсуватиме так:

тролейбус №38: від ст. м. Видубичі до бульвару Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

автобус №24: від залізничного вокзалу Центральний до стадіону Динамо ім. В. Лобановського;

автобус №55: від Дарницької площі до вул. Генерала Алмазова за власним маршрутом, далі – бульвар Лесі Українки – вул. Басейна, далі – за власним маршрутом;

автобус №62: від Ботанічного саду до бульвару Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

маршрутне таксі №470: від вул. Ягідної до вул. Генерала Алмазова за власним маршрутом, далі – вул. Цитадельна – вул. Лаврська – Національний музей історії України в Другій світовій війні;

маршрутне таксі №520: від ст. м. Либідська до вул. Генерала Алмазова за власним маршрутом, далі – вул. Цитадельна – вул. Лаврська – Національний музей історії України в Другій світовій війні.

День хрещення Київської Русі-України відзначається щорічно 28 липня – у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого.

Указом президента України у 2008 році свято стало державним.

Джерело: Патрульна поліція Києва, КМДА