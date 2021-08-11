Кабмін продовжив дію спеціальних соціальних нормативів для розрахунку субсидій у регіонах, які з початку опалювального сезону можуть опинитися в червоній зоні адаптивного карантину через коронавірус.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 11 серпня без обговорення.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови, збільшені на 50% нормативи користування пропонується застосовувати під час розрахунку розміру житлової субсидії для регіонів із червоним рівнем епідемічної небезпеки на період його дії.

Для регіонів, які не перебувають у червоній зоні, ці нормативи скасовуються. Також скасовується норма про те, що для призначення субсидії зарплата повинна становити менше ніж 50% середньої для Києва та Севастополя та менше 20% для інших обласних міст.

Poyasnyuvalna_zapiska by Софія Зінов’єва on Scribd

За словами міністра соціальної політики України Марини Лазебної, головною метою цієї постанови є “продовження дії збільшених соціальних норм для розрахунку субсидій на окремі види комунальних послуг, які були запроваджені весною минулого року”.

Міністр пригадала, що навесні 2020 року на початку карантину окремі нормативи на житлово-комунальні послуги були збільшені на 50%. Зокрема, на електроенергію, газ, постачання холодної та гарячої води.

– Тоді люди перебували вдома. Відповідно, витрачали більше ресурсів, а їхні доходи при цьому знизилися. Щомісячний грошовий еквівалент збільшених нормативів для домогосподарств становив від 80 до 190 грн залежно від набору послуг, – сказала Лазебна.

Міністр наголосила, що хоча доходи населення зараз почали зростати, пандемія Covid-19 не завершилась, і нові спалахи хвороби фіксуються по всьому світу.

Лазебна також зауважила, що людям не потрібно звертатися до органів соціального захисту додатково, збільшені норми запровадять автоматично.