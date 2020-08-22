День прапора України: у Києві підняли найбільший прапор (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Напередодні Дня прапора України, в Києві підняли найбільший стяг країни.
У церемонії взяв участь мер столиці Віталій Кличко.
Висота флагштока склала майже 90 м, а розмір полотнища прапора – 16 на 24 м.
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У Києві підняли найбільший прапор України / 5 фотографий
Прапор над Кримом
15 серпня в небо над анексованим Кримом за допомогою повітряних куль запустили національний прапор України.
Прапор було піднято під Гімн України.