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Факти / Україна

У Києві підняли найбільший прапор України

Напередодні Дня прапора України, в Києві підняли найбільший стяг країни.

У церемонії взяв участь мер столиці Віталій Кличко.

Висота флагштока склала майже 90 м, а розмір полотнища прапора – 16 на 24 м.

Читайте: Україна за сім’ю: над монументом Батьківщина-мати підняли український прапор

  • День прапора України: у Києві підняли найбільший прапор (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • День прапора України: у Києві підняли найбільший прапор (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • День прапора України: у Києві підняли найбільший прапор (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • День прапора України: у Києві підняли найбільший прапор (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • День прапора України: у Києві підняли найбільший прапор (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • День прапора України: у Києві підняли найбільший прапор (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • День прапора України: у Києві підняли найбільший прапор (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • День прапора України: у Києві підняли найбільший прапор (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • День прапора України: у Києві підняли найбільший прапор (ТРАНСЛЯЦІЯ)
  • День прапора України: у Києві підняли найбільший прапор (ТРАНСЛЯЦІЯ)
У Києві підняли найбільший прапор України / 5 фотографий

Прапор над Кримом

15 серпня в небо над анексованим Кримом за допомогою повітряних куль запустили національний прапор України.

Прапор було піднято під Гімн України.

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