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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Портал Дія не працюватиме добу – до 11 вересня: в чому причина

Дія

Вночі 10 вересня на порталі державних послуг Дія запустили оновлення адресних довідників, тому він не працюватиме близько доби.

Відновлення роботи очікується вже 11 вересня, повідомляє адміністрація порталу у соцмережі.

Там пояснили, що мета таких оновлень – безпомилкове відображення належності населених пунктів до громад, і наголосили, що працюють в турборежимі, аби послуги відновилися якнайшвидше.

У коментарях під постом повідомили, що оновлення відбуваються саме на порталі, а мобільний додаток Дія працює у штатному режимі, тому всі е-документи доступні для користувачів.

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