Надлишковий вміст алюмінію, хрому, свинцю, барію, стронцію і бору – такі результати аналізу зразків волосся осіб, які проживають поблизу шламосховищ Миколаївського глиноземного заводу.

Дослідження провела Науково-дослідна лабораторія Інституту судових експертиз.

У результатах дослідження наголошується, що вміст алюмінію в організмі людей перевищено в деяких випадках у 5,5 разів, хрому – в десятки разів.

Надлишок алюмінію призводить до пригнічення когнітивної функції, грає роль у розвитку хвороби Альцгеймера або деменції, знижує рівень заліза в крові.

Хром є канцерогеном. Підвищення рівня хрому і алюмінію в організмі скорочує тривалість життя людини.

Свинець, своєю чергою, затримує ріст дітей, вражає центральну нервову систему, пригнічує інтелектуальний розвиток, призводить до порушення функціонування ендокринної системи.

Як заявляє громадська організація СтопШлам, усі перераховані отруйні елементи містяться саме в червоному шламі МГЗ і потрапляють в організми жителів Миколаєва виключно з нього.

– Інших джерел поширення цих елементів у Миколаєві просто не існує. Отруєння здоров’я людей відбувається через потрапляння рухомих форм шламу в повітря, воду і ґрунт, – зазначили в організації.

Раніше експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції виявила ряд небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє середовище, а також життя і здоров’я людини.

У червоному шламі були виявлені миш’як, кадмій, ртуть, свинець, а також елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, залізо, магній, сірка, стибіум, станум, ванадій, стронцій і силіцій, які становлять найбільшу небезпеку для людей.

Наприкінці 2019 року місцеві жителі ініціювали створення громадської організації СтопШлам. У травні поточного року постраждалі від дій МГЗ довели в суді першої інстанції, що діяльність підприємства, а саме складування понад 47 млн т токсичного червоного шламу, завдає непоправної шкоди екології регіону.

Крім того, Верховний суд підтвердив законність арешту нерухомого майна МГЗ з даного процесу, а пізніше підтвердив право громадських організацій представляти інтереси своїх членів у екологічних суперечках.

Сума, яку повинен заплатити МГЗ постраждалим, які об’єдналися в ГО СтопШлам – 9,2 млрд грн.