Новий начальник ГУ Нацполіції Києва Іван Вигівський – біографія та що відомо

В Головному управлінні Національної поліції Києва відтепер новий начальник. Ним став Іван Вигівський, який замінить на цій посаді Андрія Крищенка, про відставку якого стало відомо 11 серпня.

Іван Вигівський – факти з життя

Іван Вигівський родом з Житомирської області, начальнику київських правоохоронців – 41 рік. Він має також звання полковника поліції.

Кар’єра правоохоронця почалася у 1999 році, коли його призначили на посаду слідчого Очаківського райвідділу міліції. У 2003 році він закінчив Національний університет внутрішніх справ.

З 2015 до 2016 років очолював Очаківський відділ поліції Миколаївщини. З 2016 року Вигівський став заступником начальника Головного управління — начальником слідчого управління ГУНП Миколаївщини.

З початку 2020 року він обіймав посаду начальника ГУ Нацполіції Полтавщини. А 11 серпня 2021 року його офіційно представили суспільству як нового очільника Головного управління Нацполіції у Києві.

Декларація Вигівського

Згідно з декларацією Вигівського за 2021 рік, у нього є дружина Валентина та донька Єлизавета. У власності родини є один легковий автомобіль – Volkswagen Golf 2014 року випуску. Також сім’я має дві земельні ділянки – розміром 1,1 тис. кв. м та 1,5 тис. кв. м.

Досвід роботи

Під час свого перебування на посаді начальника Головного управління Полтавської області Вигівський брав участь у різних розслідуваннях та наводив лад на вулицях.

Під час його керівництва щонайменше викрили злочинну групу, яка організувала мережу гральних закладів у різних куточках України, та розслідували замовне вбивство.

Також він та його підлеглі дізналися, хто вчиняв розбійні напади на місцевих жителів, провели спеціальну операцію для ліквідації полтавського терориста та затримали підривачів банкоматів.

Плани на посаді

Іван Вигівський на прес-конференцію розповів, що вважає Київ – серцем української держави. Тож роботи буде багато, проте новопризначений керівник поліції Києва не боїться її.

Він зазначив, що всі регіони України повинні рівнятися на столицю. З цієї причини приоритетні напрями у роботі – боротьба зі злочинністю та безпека на вулицях Києва.

Вигівський наголосив, що під час роботи на посаді спільно з особовим складом поліцейські координуватимуть свої дії, щоб і надалі створювати безпечне середовище для жителів Києва та туристів, які приїжджають сюди. Він запевнив, що всі завдання, які поставить керівництво держави, виконають якнайкраще.