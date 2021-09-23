Андрей Крищенко — биография и подробности жизни

В Киевской городской администрации назначили нового заместителя городского головы города Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Им стал бывший руководитель Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, который ушел с должности 11 августа. Что известно об Андрее Крищенко — далее в материале Фактов ICTV.

Андрей Крищенко — биография

Андрей Крищенко родом из поселка городского типа Доманевка, расположенного в Николаевской области. В 2003 году окончил Донецкий институт внутренних дел при Донецком национальном университете.

Начал службу в правоохранительных органах еще в 1990-х годах. В 1992 году его назначили милиционером ППС Калининского райотдела, а с 1994 по 2007 год Крищенко работал в Горловке, в отделе по борьбе с организованной преступностью, и в областном управлении.

Через четыре года стал главой Знаменского горотдела милиции ГУ МВД Украины в Кировоградской области, а в 2013 году — Управления по борьбе с организованной преступностью в Кировоградской области.

Однако уже через год ему удалось достичь значительных успехов в карьерном росте, став в 2014 году руководителем милиции Горловки.

События 2014 года

Крищенко отметили важной государственной наградой — орденом За мужество III степени за героизм, который он проявил после начала конфликта на Донбассе.

В 2014 году Андрей Крищенко защищал здание городского отделения Министерства внутренних дел, которое пытались захватить пророссийские наемники.

Злоумышленники около трех часов штурмовали государственное здание МВД, повесив российский флаг на крыше. Именно Крищенко увидел, что неизвестный сорвал украинский государственный символ, и полез на крышу здания, чтобы сорвать триколор, после чего его жестоко избили.

Продвижение в правоохранительных органах

После этих событий Крищенко находился в тяжелом состоянии в больнице, однако вскоре восстановился и снова пошел на службу.

В июле 2014 года он стал временно исполняющим обязанности руководителя Славянской районной государственной администрации. А уже в декабре этого же года пошел на повышение, став главой УБОП ГУ МВД в Донецкой области.

С 2015 года Крищенко занимал должность главы Национальной полиции Киева. В августе 2021 года стало известно о его отставке, после чего эту должность занял Иван Выговский.

Сейчас Крищенко назначили новым заместителем мэра Киева Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.