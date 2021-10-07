Федоров: Держава має перетворитися на технологічну компанію, а Україна – стати зручною

Найкращий шлях для України – стати найзручнішою країною у світі. Проте це завдання можна виконати лише завдяки запровадженню нових технологій.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на Київському міжнародному економічному форумі у четвер, 7 жовтня.

На його думку, під час пандемії в Україні почала змінюватися споживацька культура – люди почали частіше купувати товари онлайн, неподалік свого дому чи бізнесу.

– Що ми побачили? Почали перемагати бізнеси та організації, які стали більш зручними. Хто найбільше почав розвиватися, заробляти під час пандемії? Технологічні компанії, які є зручними, які перемагають традиційні моделі в бізнесі завдяки зручності. Uber, Booking та інші компанії завдяки розвитку почали змінюватися та реставрувати сталі бізнес-моделі, які були до цього, – заявив міністр.

За його словами, держава теж не має сидіти на місці. Країна має спостерігати за процесом та перетворюватися на технологічні компанії.

– І що потрібно робити державі, дивлячись на це? Державі потрібно перетворюватися на технологічні компанії. Рішення слід ухвалювати швидко, бюрократії повинно бути щонайменше, повинна бути тотальна дерегуляція. Тоді держава буде більшою зручною та швидкою, даватиме певну візію та розвивати ті сфери, в яких ще немає бізнес-складової, – зазначив Федоров.

На думку міністра цифрової трансформації, зручність – це конкурентна перевага у боротьбі за бізнес, гроші та розвиток.