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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

У Кабміні пояснили, як можна уникнути повного локдауну

Карантин в Україні

У Кабінеті міністрів наголошують, що єдиною можливістю уникнути повного локдауну в Україні є вакцинація.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, наразі серед госпіталізованих з коронавірусом близько 97% – невакциновані.

– Це і є підтвердженням ефективності вакцинації, – зауважив Ляшко.

Водночас уряд вирішив посилити карантин в Україні для невакцинованих громадян. Нові обмеження стосуватимуться, зокрема поїздок у громадському транспорті.

Міністри вирішили, що громадяни зможуть перебувати в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію.

Також таке рішення стосуватиметься й користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення.

Також було заявлено про наміри робити вибіркові перевірки дотримання карантинних обмежень у закладах громадського харчування, кінотеатрах та інших місцях масового перебування людей.

Окрім того, чиновники разом з президентом Володимиром Зеленським обговорили Covid-ситуацію в країні, пришвидшення процесу вакцинації та боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і сертифікатів про щеплення.

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Останніми тижнями в Україні погіршується ситуація з коронавірусом. За минулу добу вірус підтвердили у 8 832 осіб.

Одужати за добу вдалось 2 053 особам. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, померло 207 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Житомирській областях.

Джерело: Офіс президента

Фото: УНІАН

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