Три роки зі смерті Каті Гандзюк – як просувається справа, хто замовники

Рівно три роки тому, 4 листопада 2018 року у лікарні померла херсонська активістка Катерина Гандзюк. Її смерть настала внаслідок нападу, який скоїли у липні 2018 року – жінку облили сірчаною кислотою.

Тоді Гандзюк отримала 35% опіків тіла, перенесла понад десять операцій та провела місяці у лікарні.

3 листопада 2021 року стало відомо, що один із виконавців замаху на активістку Віктор Горбунов вийшов на волю. Саме цей чоловік купував кислоту, якою облили жінку.

Суд призначив йому мінімальний термін ув’язнення – три роки. Він вийшов за умовно-достроковим звільненням.

У квітні 2020 року Служба безпеки України завершила досудове розслідування у справі про напад на херсонську активістку. За даними слідства, організаторами замаху є глава Херсонської облради Владислав Мангер та колишній помічник одного з його депутатів Олексій Левін. Вони наразі перебувають під вартою.

У серпні 2020 року справу Левіна та Мангера відправили до суду – її розглядає Дніпровський районний суд Києва. У вересні 2021 року Верховний суд України відхилив клопотання захисту Мангера щодо передання матеріалів справи до Херсонського міського суду.

Ще один фігурант справи Ігор Павловський у жовтні 2020 року отримав умовний термін за приховування злочину. Його звільнили з-під варти у грудні 2020 року.

У справі Катерини Гандзюк вже винесли вироки п’ятьом виконавцям – безпосередньому організатору замаху Сергію Торбіну та його співучасникам – Володимиру Васяновичу, Віктору Горбунову, В’ячеславу Вишневському та Микиті Грабчуку.

Вони отримали різні терміни позбавлення волі – від трьох до 6,5 років.

Іноземні дипломати закликають українську владу притягнути до відповідальності винних у вбивстві Катерини Гандзюк.

Three years have passed since the death of Kateryna Handziuk. All those involved in the murder must be brought to justice. A safe environment for activists throughout the country should be ensured, in particular by eradicating impunity for such crimes. pic.twitter.com/2nKtBLLPwz

— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 4, 2021