Три роки зі смерті Каті Гандзюк – як просувається справа, хто замовники

Рівно три роки тому, 4 листопада 2018 року у лікарні померла херсонська активістка Катерина Гандзюк. Її смерть настала внаслідок нападу, який скоїли у липні 2018 року – жінку облили сірчаною кислотою.

Тоді Гандзюк отримала 35% опіків тіла, перенесла понад десять операцій та провела місяці у лікарні.

3 листопада 2021 року стало відомо, що один із виконавців замаху на активістку Віктор Горбунов вийшов на волю. Саме цей чоловік купував кислоту, якою облили жінку.

Суд призначив йому мінімальний термін ув’язнення – три роки. Він вийшов за умовно-достроковим звільненням.

У квітні 2020 року Служба безпеки України завершила досудове розслідування у справі про напад на херсонську активістку. За даними слідства, організаторами замаху є глава Херсонської облради Владислав Мангер та колишній помічник одного з його депутатів Олексій Левін. Вони наразі перебувають під вартою.

Як просувається справа?

У серпні 2020 року справу Левіна та Мангера відправили до суду – її розглядає Дніпровський районний суд Києва. У вересні 2021 року Верховний суд України відхилив клопотання захисту Мангера щодо передання матеріалів справи до Херсонського міського суду.

Ще один фігурант справи Ігор Павловський у жовтні 2020 року отримав умовний термін за приховування злочину. Його звільнили з-під варти у грудні 2020 року.

У справі Катерини Гандзюк вже винесли вироки п’ятьом виконавцям – безпосередньому організатору замаху Сергію Торбіну та його співучасникам – Володимиру Васяновичу, Віктору Горбунову, В’ячеславу Вишневському та Микиті Грабчуку.

Вони отримали різні терміни позбавлення волі – від трьох до 6,5 років.

Заклик дипломатів

Іноземні дипломати закликають українську владу притягнути до відповідальності винних у вбивстві Катерини Гандзюк.

— Минуло три роки з дня смерті Катерини Гандзюк. Всі причетні до вбивства повинні бути притягнуті до відповідальності. Безпечні умови діяльності активістів мають бути гарантовані по всій країні, зокрема і шляхом викорінення проблеми безкарності за подібні злочини, – йдеться у заяві Представництва ЄС.

Three years have passed since the death of Kateryna Handziuk. All those involved in the murder must be brought to justice. A safe environment for activists throughout the country should be ensured, in particular by eradicating impunity for such crimes. pic.twitter.com/2nKtBLLPwz — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 4, 2021

До цього ж заклику долучилася посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс.

— Три роки тому антикорупційна активістка Катерина Гандзюк померла після нападу кислотою. Мої думки з її родиною. Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань, – заявила Сіммонс.

3 years ago Kateryna #Handziuk, an anti-corruption activist, died after an acid attack. My thoughts are with her family today. I salute bravery of Katya and other women activists in #Ukraine. We call for those responsible to be brought to justice without unnecessary delay. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 4, 2021

Перед початком засідання 4 листопада Верховна Рада вшанувала пам’ять Катерини Гандзюк хвилиною мовчання.

Чим відома Гандзюк?

Катерина Гандзюк відома своєю критикою правоохоронців і представників місцевої влади, яка часом набувала доволі різких форм.

Вона разом з іншими активістами активно виступала проти проросійських сил у регіоні та пізніше критикувала владу за слабку контрпропаганду на дії Росії.

Гандзюк критикувала голову Херсонської облдержадміністрації та звинувачувала його в організації “тітушок” проти противників вирубки лісів у регіоні.

До нападу активістка працювала у міській владі Херсону, де була виконуючою обов’язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, а також радником мера міста Володимира Миколаєнка.

Гандзюк вшанують сьогодні

4 листопада у п’яти великих містах України запланована акція пам’яті Катерини Гандзюк.

Активісти зберуться у Києві, Дніпрі, Львові, Харкові та Луцьку, щоб нагадати, що досі жодному із замовників не винесли вирок. Люди вимагатимуть справедливого розгляду справи.

У Києві акція запланована на 19.00 на Поштовій площі біля муралу, що присвячений Гандзюк.