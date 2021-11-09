Радіодиктант національної єдності-2021 традиційно почнеться 9 листопада, у День української писемності та мови, о 10.00.

Трансляція відбуватиметься не лише в радіоформаті, а й на телеканалах та диджитал-платформах Суспільного, а також на Фактах ICTV.

Cпецефір Суспільної студії транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі UA: Перший, на його ютуб-каналі та в спільноті у Facebook.

Крім того радіодиктант звучатиме на хвилях Українського радіо, його сторінці в соціальній мережі, а також на радіо Культура.

Відбуватиметься трансляція й на сторінці XХI Радіодиктант національної єдності у Facebook.

Цьогоріч текст радіодиктанту написав та прочитає письменник Юрій Андрухович.

До методичної роботи над Радіодиктантом національної єдності долучилась також українська мовознавиця, докторка філологічних наук, професорка кафедри української мови Національного університету Києво-Могилянська академія й провідна наукова співробітниця Інституту української мови НАН України Лариса Масенко.

Протягом доби учасники радіодиктанту можуть надсилати свої тексти на поштову адресу: Київ, 1001, Хрещатик, 26, Українське радіо або на електронну адресу: rd@ukr.radio.

Текст диктанту для перевірки оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00.

Імена переможців оголосять упродовж 1-2 місяців.