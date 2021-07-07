Після громадських обговорень тарифи на залізничні вантажоперевезення можуть зрости до 18-20 млрд на рік. Про це заявив журналістам міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, нова тарифна політика дозволить УЗ залучити додатково 2 млрд грн цьогоріч та 10 млрд грн наступного року, пише видання Mintrans.

Мінінфраструктури заявляє, що у новій тарифній політиці розглядатимуть позиції всіх сторін – зокрема, громадськості. Так, наприклад, українські аграрії наполягають на більш жорстких заходах, ніж ті, що оприлюднили у проекті наказу про зміну коефіцієнтів, що використовуються для формування тарифів на перевезення вантажів.

МІУ оприлюднило для обговорення проект наказу про зміну коефіцієнтів. Міністерство пропонує поступово збільшити тарифи на перевезення групи вантажів першого тарифного класу на 8% з 1 вересня 2021 року, а з 1 січня 2022 року збільшити їх ще на 20,4%.

Також пропонується збільшити тарифи на перевезення вантажів другого тарифного класу на 8% з 1 вересня 2021 року та ще на 6,5% з 1 січня 2022 року.

Йдеться про ще більші тарифні ставки та наповнення бюджету Укрзалізниці внаслідок основних користувачів української залізниці – металургів.

– Це рекордне збільшення тарифів. Вперше йдеться не про індексацію тарифів, а про зближення класів. Це дозволить уже цьогоріч Укрзалізниці залучити додаткові 2 млрд грн, а наступного року – рекордні 10 млрд грн, – пояснив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Водночас, за його словами, представники галузевої громадськості наполягають на ще більшій уніфікації тарифів.

– Сьогодні ми отримали перші листи від громадськості, які наполягають на ще більшій уніфікації та беззбитковості перевезень вантажів, що дозволить залучати щорічно до 18-20 млрд грн. Ми чуємо аграріїв та розуміємо, що основний обсяг вантажоперевезень – це руда та вугілля. З огляду на це ми й будемо вибудовувати нову тарифну політику, – підкреслив він.

Кубраков додав, що остаточне рішення про ставки тарифів ухвалять за результатами громадського обговорення. У поточному році Укрзалізниця збирається наростити дохід від вантажоперевезень до 72 млрд грн.

Нагадаємо, Укрзалізниця закінчила 2020 рік зі збитком в 11,6 млрд грн. Президент Володимир Зеленський повідомляв про необхідність вивести УЗ зі збиткового стану.

– Ми знову змінюємо, тиснемо, всі тиснуть, щоб змінити керівництво УЗ. Це буде постійно, поки не прийде керівник, який змінить всі ланки – від середньої, вищої до нижчої, – додав він.

За його словами, Укрзалізниця – стратегічна компанія, але треба думати, як мати там партнерство з приватними інвесторами.