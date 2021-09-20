Антикризовий штаб назвав перші кроки для порятунку УЗ, яка переживає найгірший період в історії

Антикризовий штаб Укрзалізниці, створений рішенням Ради національної безпеки і оборони, розробив комплекс заходів для виведення компанії з глибокої кризи.

Перше засідання Антикризового штабу, який очолив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, відбулося у п’ятницю, 17 вересня, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

За словами Кубракова, Укрзалізниця зараз перебуває у найбільшій за всі роки свого існування кризі. Річний план закупівель виконаний лише на 34,2%, корупція, неефективний менеджмент і затягування реалізації рішень стали критичною перепоною для роботи компанії.

– Майже вся залізнична інфраструктура зараз у критичному стані. Так у 2021 році замість 400 км запланованих капремонтів колії роботи проведені тільки на 169 км, – зазначив Олександр Кубраков.

Корупція та проблеми в управлінні Укрзалізницею також заважають швидкому втіленню в життя проєктів президентської програми Велике будівництво та безпечній роботі залізниці. Сьогодні на третині залізничних колій (майже 9 тис. км) прострочені планові ремонти.

Читайте Велике будівництво Зеленського модернізує залізницю до Маріуполя

Члени штабу обговорили вирішення проблеми проваленого плану закупівель матеріалів для Укрзалізниці та підготовку фінансового плану компанії на 2022 рік з урахуванням її реального стану.

В ході засідання було запропоновано укладання довготривалих контрактів з компаніями, які постачають критично важливі позиції для інфраструктурного, локомотивного та вагонного господарств Укрзалізниці.

Члени Антикризового штабу також напрацювали пропозиції щодо окремих методологій закупівель для залізничної галузі та перехід на прямі договори з виробниками продукції, зокрема дизельного палива.

Міністерство інфраструктури, Укрзалізниця, Наглядова рада та інші центральні органи виконавчої влади домовилися допрацювати єдині правила для закупівель залізничної номенклатури для впровадження довгострокових контрактів.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво готується проект City Express – якісний та сучасний рівень приміського сполучення. Перший етап проекту включає Київ, Харків та Дніпро.