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Юлія Захарченко |

Зміни в Укрзалізниці: у графік на 2022 рік запровадили 19 нових потягів

поезд

Укрзалізниця запровадила у графік на 2022 рік 19 нових пасажирських потягів, які, зокрема, прямуватимуть за новими маршрутами. Крім цього, УЗ прискорила 49 потягів загалом на 58 годин на добу в обох напрямках.

Один з найбільших маршрутів – потяг №5/6 сполученням Маріуполь – Ворохта (1 756 км під час перевезення). Однак він не буде найдовшим за часом – з Маріуполя можна буде доїхати за 25 годин 56 хвилин, а з Ворохти назад – за 27 годин 24 хвилин.

Водночас до Львова можна буде доїхати альтернативним рейсом за 21 годину замість 28 годин.

Нові потяги у графіку

  • № 39/40 Київ – Рахів;
  • № 55/56 Київ – Яремче;
  • № 57/58 Київ – Ясіня;
  • № 59/60 Київ – Чоп;
  • № 149/150 Полтава – Чернівці;
  • № 52/51 Київ – Херсон;
  • № 751/752 Київ – Херсон;
  • № 76/75 Одеса – Рахів;
  • № 134/133 Миколаїв – Чернівці;
  • № 67/68 Маріуполь – Львів;
  • № 104/103 Київ – Маріуполь;
  • № 112/111 Київ – Авдіївка;
  • № 113/114 Львів – Бахмут;
  • № 793/794 Харків – Дніпро, Кривий Ріг;
  • № 795/796 Дніпро – Харків, Бахмут та інші.

Які потяги прискорять з 2022 року

  • №13/14 Київ – Солотвино (потяг слідуватиме з Києва на 3 год. 16 хв менше, назад – на 2 год. 40 хв);
  • №77/78 Харків – Маріуполь (з Харкова швидше на 2 години, назад – на 3,5 години);
  • №84/83 Київ – Маріуполь (з Києва швидше на 2,1 години, з Маріуполя – на 1,2 години).
  • №45/46 Ужгород – Лисичанськ;
  • №108/107 Одеса – Ужгород;
  • №135/136 Чернівці – Білгород-Дністровський;
  • №142/141 Маріуполь – Одеса;
  • №145/146 Київ – Ізмаїл,
  • №250/249 Чернівці – Київ та інші.

Також внесені зміни до графіку прибуття та відправлення декількох інших потягів. Серед них – потяг №113/114 сполученням Львів – Бахмут приїжджатиме до Львова пізніше (це надасть пасажирам додаткову годину сну).

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Фото: Dreamstime

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