Зміни в Укрзалізниці: у графік на 2022 рік запровадили 19 нових потягів

Укрзалізниця запровадила у графік на 2022 рік 19 нових пасажирських потягів, які, зокрема, прямуватимуть за новими маршрутами. Крім цього, УЗ прискорила 49 потягів загалом на 58 годин на добу в обох напрямках.
Один з найбільших маршрутів – потяг №5/6 сполученням Маріуполь – Ворохта (1 756 км під час перевезення). Однак він не буде найдовшим за часом – з Маріуполя можна буде доїхати за 25 годин 56 хвилин, а з Ворохти назад – за 27 годин 24 хвилин.
Водночас до Львова можна буде доїхати альтернативним рейсом за 21 годину замість 28 годин.
Нові потяги у графіку
- № 39/40 Київ – Рахів;
- № 55/56 Київ – Яремче;
- № 57/58 Київ – Ясіня;
- № 59/60 Київ – Чоп;
- № 149/150 Полтава – Чернівці;
- № 52/51 Київ – Херсон;
- № 751/752 Київ – Херсон;
- № 76/75 Одеса – Рахів;
- № 134/133 Миколаїв – Чернівці;
- № 67/68 Маріуполь – Львів;
- № 104/103 Київ – Маріуполь;
- № 112/111 Київ – Авдіївка;
- № 113/114 Львів – Бахмут;
- № 793/794 Харків – Дніпро, Кривий Ріг;
- № 795/796 Дніпро – Харків, Бахмут та інші.
Які потяги прискорять з 2022 року
- №13/14 Київ – Солотвино (потяг слідуватиме з Києва на 3 год. 16 хв менше, назад – на 2 год. 40 хв);
- №77/78 Харків – Маріуполь (з Харкова швидше на 2 години, назад – на 3,5 години);
- №84/83 Київ – Маріуполь (з Києва швидше на 2,1 години, з Маріуполя – на 1,2 години).
- №45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- №108/107 Одеса – Ужгород;
- №135/136 Чернівці – Білгород-Дністровський;
- №142/141 Маріуполь – Одеса;
- №145/146 Київ – Ізмаїл,
- №250/249 Чернівці – Київ та інші.
Також внесені зміни до графіку прибуття та відправлення декількох інших потягів. Серед них – потяг №113/114 сполученням Львів – Бахмут приїжджатиме до Львова пізніше (це надасть пасажирам додаткову годину сну).