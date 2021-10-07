Зміни в Укрзалізниці: у графік на 2022 рік запровадили 19 нових потягів

Укрзалізниця запровадила у графік на 2022 рік 19 нових пасажирських потягів, які, зокрема, прямуватимуть за новими маршрутами. Крім цього, УЗ прискорила 49 потягів загалом на 58 годин на добу в обох напрямках.

Один з найбільших маршрутів – потяг №5/6 сполученням Маріуполь – Ворохта (1 756 км під час перевезення). Однак він не буде найдовшим за часом – з Маріуполя можна буде доїхати за 25 годин 56 хвилин, а з Ворохти назад – за 27 годин 24 хвилин.

Водночас до Львова можна буде доїхати альтернативним рейсом за 21 годину замість 28 годин.

Нові потяги у графіку

№ 39/40 Київ – Рахів;

№ 55/56 Київ – Яремче;

№ 57/58 Київ – Ясіня;

№ 59/60 Київ – Чоп;

№ 149/150 Полтава – Чернівці;

№ 52/51 Київ – Херсон;

№ 751/752 Київ – Херсон;

№ 76/75 Одеса – Рахів;

№ 134/133 Миколаїв – Чернівці;

№ 67/68 Маріуполь – Львів;

№ 104/103 Київ – Маріуполь;

№ 112/111 Київ – Авдіївка;

№ 113/114 Львів – Бахмут;

№ 793/794 Харків – Дніпро, Кривий Ріг;

№ 795/796 Дніпро – Харків, Бахмут та інші.

Які потяги прискорять з 2022 року

№13/14 Київ – Солотвино (потяг слідуватиме з Києва на 3 год. 16 хв менше, назад – на 2 год. 40 хв);

№77/78 Харків – Маріуполь (з Харкова швидше на 2 години, назад – на 3,5 години);

№84/83 Київ – Маріуполь (з Києва швидше на 2,1 години, з Маріуполя – на 1,2 години).

№45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№108/107 Одеса – Ужгород;

№135/136 Чернівці – Білгород-Дністровський;

№142/141 Маріуполь – Одеса;

№145/146 Київ – Ізмаїл,

№250/249 Чернівці – Київ та інші.

Також внесені зміни до графіку прибуття та відправлення декількох інших потягів. Серед них – потяг №113/114 сполученням Львів – Бахмут приїжджатиме до Львова пізніше (це надасть пасажирам додаткову годину сну).