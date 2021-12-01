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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |
Як оформити субсидію у Дії – інструкція

Як оформити субсидію у Дії – інструкція

На порталі Дія з 29 листопада 2021 року доступні сім нових соціальних послуг, зокрема оформлення житлової субсидії. Тобто тепер не треба йти у ЦНАП, писати заяву, приносити документи та ксерокопії.

Як за 30 хвилин оформити субсидію онлайн через Дію – покроково розповідають Факти ICTV.

КРОК 1. Заходимо на портал Дія і авторизуємося

Авторизуємося на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID, вибираємо в меню Послуги розділ Пенсії, пільги та допомога.

Далі обираємо опцію Заява на призначення житлових субсидій в електронній формі.

Заява на субсидію

КРОК 2. Заповнюємо заяву на субсидію

У заяві зазначаємо адресу, за якою хочемо отримати субсидію, чи маємо заборгованість за комунальні послуги, обираємо, на які саме ЖКП нам потрібна пільга (можна обрати кілька).

Також вказуємо номер особистого рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники, а також інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою, окрім тих, інформація про яких є в держреєстрах.

Заява на субсидію

КРОК 3. Обираємо спосіб отримання субсидії

Із двох запропонованих варіантів – на банківську картку чи на відділення Укрпошти – обираємо найзручніший.

КРОК 4. Завантажуємо скани чи фото документів, якщо є така необхідність

Це може бути довідка про доходи, інформація про які відсутня в податковій та Пенсійному фонді, договір оренди квартири або ж, наприклад, документи, які підтверджують перебування особи в складних життєвих обставинах тощо.

КРОК 5. Перевіряємо правильність даних, ставимо електронний підпис і надсилаємо

Заява автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії. У разі, якщо знадобляться додаткові дані, має прийти сповіщення.

Її мають розглянути впродовж місяця.

Субсидія на більшість комунальних послуг продовжуватиметься автоматично, якщо у вас протягом року нічого не змінюється.

Фото: Depositphotos

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