Як оформити субсидію у Дії – інструкція

На порталі Дія з 29 листопада 2021 року доступні сім нових соціальних послуг, зокрема оформлення житлової субсидії. Тобто тепер не треба йти у ЦНАП, писати заяву, приносити документи та ксерокопії.

Як за 30 хвилин оформити субсидію онлайн через Дію – покроково розповідають Факти ICTV.