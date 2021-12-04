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Вкрали електрики на 3,5 млн: під Києвом викрито підпільну криптоферму

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили на Київщині криптоферму, члени якої викрали електроенергії на 3,5 мільйони гривень.

Організаторами підпільної організації були троє мешканців Київської області, які орендували для майнінгу ангар у Бучанському районі.

Щоб заощадити на витратах на електрику, зловмисники підключили обладнання в обхід лічильника, сплачуючи символічну суму за світло.

Правоохоронні органи під час обшуку вилучили у майнерів обладнання сумою приблизно у шість млн грн.

Вкрали електрики на 3,5 млн: під Києвом викрито підпільну криптоферму / 3 фотографии

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Наразі встановлюються всі відповідальні та причетні до злочину особи.

Щоб визначити точний розмір збитків, що було завдано державі, ініційовано комп’ютерно-технічну та економічну експертизи.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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