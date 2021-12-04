Співробітники Служби безпеки України викрили на Київщині криптоферму, члени якої викрали електроенергії на 3,5 мільйони гривень.

Організаторами підпільної організації були троє мешканців Київської області, які орендували для майнінгу ангар у Бучанському районі.

Щоб заощадити на витратах на електрику, зловмисники підключили обладнання в обхід лічильника, сплачуючи символічну суму за світло.

Правоохоронні органи під час обшуку вилучили у майнерів обладнання сумою приблизно у шість млн грн.

Вкрали електрики на 3,5 млн: під Києвом викрито підпільну криптоферму / 3 фотографии

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Наразі встановлюються всі відповідальні та причетні до злочину особи.

Щоб визначити точний розмір збитків, що було завдано державі, ініційовано комп’ютерно-технічну та економічну експертизи.