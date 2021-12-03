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СБУ викрила потужну ботоферму у Чернівцях

Абрамова Юлія редакторка стрічки
СБУ викрила потужну ботоферму у Чернівцях

У Чернівцях викрито потужну ботоферму, яка виростила і розкрутила понад 20 тис. ботів для проросійських агітаторів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

– Більшість бото-профілів скупили проросійські агітатори. Акаунти мали довгу історію, а також були верифіковані у соцмережах – з використанням підроблених паспортів громадян України. Ботів використовували для дискредитації української держави та Збройних Сил України, для виправдання збройної агресії РФ та підбурювання антивакцинаторських настроїв, – йдеться на сайті СБУ.

За даними слідства, до групи кібербізнесменів входило близько 15 осіб. Діяльність проводили у спеціально орендованому офісі в Чернівцях.

Під час обшуків в офісі ботоферми, правоохоронці вилучили комп’ютери з доказами протиправної діяльності, спеціальне програмне забезпечення, майже 6 400 стартових пакетів українських та іноземних мобільних операторів, у тому числі й російських, та понад 4 000 платіжних карток українських банків.

Слідчі дії для виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб тривають.

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