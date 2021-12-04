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Факты / Украина / Общество

Украли электричества на 3,5 млн: под Киевом разоблачена подпольная криптоферма

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киевской области криптоферму, члены которой своровали электроэнергии на 3,5 миллиона гривен.

Организаторами подпольной организации были трое жителей Киевской области, арендовавшие для майнинга ангар в Бучанском районе.

Чтобы сэкономить на затратах на электричество злоумышленники подключили свое оборудование в обход счетчика, платя символическую сумму за свет.

Правоохранительные органы во время обыска изъяли у майнеров оборудование суммой приблизительно в шесть млн грн.

Украли электричества на 3,5 млн: под Киевом разоблачена подпольная криптоферма / 3 фотографии

Полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. В настоящий момент устанавливаются все ответственные и причастные к преступлению лица.

Чтобы определить точный размер ущерба, который был нанесен государству, инициированы компьютерно-техническая и экономическая экспертизы.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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