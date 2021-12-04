Украли электричества на 3,5 млн: под Киевом разоблачена подпольная криптоферма

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киевской области криптоферму, члены которой своровали электроэнергии на 3,5 миллиона гривен.
Организаторами подпольной организации были трое жителей Киевской области, арендовавшие для майнинга ангар в Бучанском районе.
Чтобы сэкономить на затратах на электричество злоумышленники подключили свое оборудование в обход счетчика, платя символическую сумму за свет.
Правоохранительные органы во время обыска изъяли у майнеров оборудование суммой приблизительно в шесть млн грн.
Полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. В настоящий момент устанавливаются все ответственные и причастные к преступлению лица.
Чтобы определить точный размер ущерба, который был нанесен государству, инициированы компьютерно-техническая и экономическая экспертизы.