Наступного року в Україні зросте прожитковий мінімум, тому збільшиться і розмір виплат на дітей-2022.
Для дітей віком до шести років із 1 січня прожитковий мінімум становитиме 2 100 грн, з 1 липня — 2 201 грн, з 1 грудня — 2 272 грн. Водночас для дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня це буде 2 618 грн, з 1 липня — 2 744 грн, з 1 грудня — 2 833 грн.
Але зростуть не всі виплати, оскільки серед них є й фіксовані. Вони не змінюються, навіть якщо зростає прожитковий мінімум. До такої категорії належать виплати багатодітним-2022 в Україні.
Як зміняться виплати на дитину-2022 в Україні – читайте у нашому матеріалі.
Виплати багатодітним
Виплати багатодітним-2022 в Україні призначатимуть за таким же й принципом, що і в попередні роки. Уряд виплачуватиме батькам на кожну третю і наступну дитину щомісяця 1 700 грн.
Виплати багатодітна родина отримуватиме, доки дитині не виповниться шість років.
Щоб оформити допомогу на дитину, мамі або татові треба звернутися у найближче відділення соціального захисту населення і написати заяву на отримання грошей.
З собою також потрібно мати оригінал та копію посвідчення багатодітної сім’ї, без якого оформити допомогу буде неможливо, та свідоцтва про народження дітей.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
Виплати на дитину-2022, над якою встановлено опіку чи піклування, надаються у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму (для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму).
Тому для дітей віком до шести років розмір допомоги становитиме з 1 січня 5 250 грн, з 1 липня – 5 502 грн і з 1 грудня – 5 680 грн.
Оскільки розмір прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років вищий, то для них допомога з 1 січня становитиме 6 545 грн, з 1 липня – 6 860 грн і з 1 грудня – 7 082 грн.
Для дітей з інвалідністю:
- віком до 6 років: з 1 січня – 7 350 грн, з 1 липня – 7 703 грн, з 1 грудня – 7 952 грн;
- віком від 6 до 18 років років: з 1 січня – 9 163 грн, з 1 липня – 9 604 грн, з 1 грудня – 9 915 грн.
Виплати на дітей-сиріт
Розмір виплат на дітей-сиріт в Україні становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.
Тому сума соціальної допомоги у 2022 році буде:
- для дітей віком до 6 років: з 1 січня – 5 250 грн, з 1 липня – 5 502 грн і з 1 грудня – 5 680 грн;
- для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 6 545 грн, з 1 липня – 6 860 грн і з 1 грудня – 7 082 грн.
Сума виплат для дітей з інвалідністю віком до шести років з 1 січня становитиме 7 350 грн, з 1 липня – 7 703 грн, з 1 грудня – 7 952 грн.
Розмір допомоги для дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років років з 1 січня буде 9 163 грн, з 1 липня – 9 604 грн, з 1 грудня – 9 915 грн.
Виплати матерям-одиначкам
Розмір виплат на дитину-2022 для матерів-одиначок встановлюватимуть індивідуально. Він дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї для кожного її члена.
Допомога при народженні дитини
Розмір виплат на дитину-2022 в Україні при народженні дитини становитиме 41 280 грн. Першу частину допомоги виплатять відразу, вона становить 10 320 грн.
Решту суми батьки отримуватимуть протягом наступних 36 місяців рівними частинами – 860 грн на місяць.