Це найкраща мить для примирення: Зеленський привітав українців з Різдвом

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим.

Святкове звернення з’явилося у мережі увечері 6 січня, коли православні християни збираються за сімейним столом, щоб зустріти це свято разом.

– Дорогі громадяни, я щиро вітаю всіх, хто разом із найближчими та найріднішими людьми зустрічає сьогодні першу зірку на різдвяному небі. Її поява знаменує особливий момент та особливе свято. Різдво Христа… Колись народження Сина Божого подарувало людям надію та віру у порятунок і віру в перемогу життя.

Президент назвав Різдво особливим святом, а також висловив надію, що це та особлива мить, коли варто вірити у примирення.

– Нехай сьогодні це свято зміцнить нашу Віру, Надію та головне – Любов. Бо Святий Різдвяний Вечір – це найкращий момент для примирення. Для всіх, кого ти образив сам, і для тих, хто образив тебе. Нехай все це залишиться в минулому, і в наші сім’ї прийдуть мир і благо. А в нашу країну – мир та процвітання.

Володимир Зеленський побажав усім українцям теплих, смачних і веселих свят у колі найближчих людей.