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Факты / Украина / Общество

Это лучший момент для примирения: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Наташа Тарчевська редактор ленты
Это лучший момент для примирения: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством.

Праздничное обращение появилось в сети вечером 6 января, когда православные христиане собираются за семейным столом, чтобы встретить этот праздник вместе.

– Дорогие граждане, я искренне поздравляю всех, кто вместе с самыми близкими и родными людьми встречает сегодня первую звезду на Рождественском небе. Ее появление знаменует особый момент и особый праздник — Рождество Христово. Когда-то Рождение Сына Божия подарило людям надежду и веру в спасение и веру в победу жизни.

Президент назвал Рождество особым праздником, а также выразил надежду, что это тот особенный момент, когда следует верить в примирение.

– Пусть сегодня этот праздник укрепит нашу Веру, Надежду и главное Любовь. Ибо Святой Рождественский Вечер – лучший момент для примирения. Для всех, кого ты обидел сам, и для тех, кто тебя обидел. Пусть все это останется в прошлом, и в наши семьи придут мир и благо. А в нашу страну мир и процветание.

Владимир Зеленский пожелал всем украинцам теплых, вкусных и веселых праздников в кругу самых близких людей.

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