В Україні хочуть обмежити терміни карантину двома місяцями

Група народних депутатів на чолі з головою Комітету з питань здоров’я нації Михайлом Радуцьким 6 січня зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №6508, яким пропонується внести зміни до статті 29 закону Про захист населення від інфекційних хвороб щодо врегулювання питання запровадження карантину.

Йдеться, зокрема, про обмеження термінів карантину двома місяцями.

– Карантин встановлюється на строк, що не перевищує двох місяців. У разі несприятливої епідемічної ситуації Кабінет міністрів України ухвалює рішення про продовження карантину, – йдеться у тексті документу.

Наголошується також, що встановлення карантину на території, яка розташована у межах більше ніж шести областей, запроваджується за погодженням із РНБО.

Окрім того, ініціатори законопроєкту вважають, що рішення про встановлення, продовження чи відміну карантину має негайно доводитися до населення через засоби масової інформації.

В середині грудня Кабмін вирішив продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. В країні на цей період зберігаються правила доступу до публічних місць із сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу, щодо носіння захисних масок та дотримання дистанції.

Водночас в уряді сказали, що на території України більше не планують запроваджувати тотальний локдаун.