У наступному, 2022 році в Україні планують реалізувати 12 етапів підвищення розміру пенсій для різних категорій населення.

Про це розповіла міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Так, на січень запланований перерахунок пенсій для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС з інвалідністю.

Крім того, продовжиться підвищення пенсій для 65-річних громадян у зв’язку із зростанням мінімальної зарплати.

– Жінкам, які народилися 1962 року, наступного року почнуть нараховувати пенсії після досягнення ними нового пенсійного віку. Ми помітили, що їхні пенсії можуть виявитися меншими за ті, що нараховувалися торік. Тому запровадили підвищувальний коефіцієнт 9%, – зазначила Лазебна.

Також запланована індексація пенсійних виплат із 1 березня 2022 року.

Водночас у жовтні збираються підвищити розмір мінімальної пенсії для людей старше 70 років.

– У жовтні ми плануємо вийти на нову мінімальну пенсійну гарантію: людина старша за 70 років, яка має стаж 35 років (чоловік) або 30 (жінка), не отримуватиме менш як 3 000 грн. Я вважаю, це буде перший крок до того, щоб пенсія в Україні почала відповідати фактичному прожитковому мінімуму, – наголосила Лазебна.

За її словами, у Міністерстві соцполітики розраховують, що на 1 січня 2022 року середній розмір пенсій в Україні становитиме 4 000 грн (що на 30%, ніж було в січні 2020 року).

До кінця 2021 року на українців також очікують кілька підвищень розміру пенсійних виплат. Так, з 1 грудня зростуть пенсійні виплати у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Розмір мінімальної пенсії підвищиться з 1 854 грн до 1 934 грн.

А з 1 грудня зросте мінімальна пенсія для людей старше 65 років за наявності повного страхового стажу (для жінок – 30 років, для чоловіків – 35 років). Для цієї категорії українців пенсія збільшиться до 2 600 грн

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Джерело: Мінсоцполітики, The Page