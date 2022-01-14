Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що комітет ЄС з політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зберуться, щоб обговорити, як допомогти Києву впоратись із масштабною кібератакою на держоргани.

– Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні впоратися з цією кібератакою. На жаль, ми знали, що це може статися, – зазначив Боррель на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Бресті.

Він наголосив, що йому складно сказати, хто саме стоїть за атакою, тому що немає прямих доказів, але “ми можемо уявити”.

Раніше Олексій Данілов, голова Ради національної безпеки України (РНБО), в інтерв’ю Financial Times заявив, що Україна неодноразово стикалася з російськими кібератаками.

За його словами, внутрішня дестабілізація через кібервійну, енергетичну кризу та інформаційну війну є прямою метою Росії, перш ніж розв’язати більш масштабне військове вторгнення на територію України.

Нагадаємо, що у ніч на 14 січня було здійснено глобальну атаку на урядові сайти та сервіс Дія.

Станом на ранок тимчасово не працюють офіційні сайти Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету міністрів, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики.