США надали Україні вже другу партію зброї з початку року

Сполучені Штати Америки надали Україні вже другу з початку року партію військової допомоги.

Борт, вантаж якого у тому числі складається із летальної зброї, прибув до аеропорту Бориспіль у неділю, 23 січня.

Вдень літак, який напередодні вже доставляв із США військово-технічну допомогу, вилетів із військової бази військово-повітряних сил США у Каліфорнії.

По дорозі повітряне судно робило посадку в німецькому аеропорту Франкфурта, щоб здійснити дозаправку.

Приблизно о 18.45 американський борт перетнув польсько-український кордон, а вже через годину долетів до Києва.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 22 січня, США вже надіслали в Україну ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM), які також відомі за назвою SMAW-D.

Вантаж прибув до Києва у рамках пакету військової допомоги української армії.

Судячи з фотографій, опублікованих Міністерством оборони США, партія зброї також включала переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Фото: Facebook Михайла Макарука