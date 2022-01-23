Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

США надали Україні вже другу партію зброї з початку року

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Американское вооружение для ВСУ

Сполучені Штати Америки надали Україні вже другу з початку року партію військової допомоги.

Борт, вантаж якого у тому числі складається із летальної зброї, прибув до аеропорту Бориспіль у неділю, 23 січня.

Вдень літак, який напередодні вже доставляв із США військово-технічну допомогу, вилетів із військової бази військово-повітряних сил США у Каліфорнії.

По дорозі повітряне судно робило посадку в німецькому аеропорту Франкфурта, щоб здійснити дозаправку.

Приблизно о 18.45 американський борт перетнув польсько-український кордон, а вже через годину долетів до Києва.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 22 січня, США вже надіслали в Україну ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM), які також відомі за назвою SMAW-D.

Вантаж прибув до Києва у рамках пакету військової допомоги української армії.

Судячи з фотографій, опублікованих Міністерством оборони США, партія зброї також включала переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Читайте
У разі війни лише збройна допомога Заходу забезпечить Україні захист – Bloomberg

Фото: Facebook Михайла Макарука

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка