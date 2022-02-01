Лютий принесе для українців кілька важливих змін. Так, тепер громадянам доведеться платити за поліетиленові пакетики у супермаркетах.

Крім того, зміниться вартість газу для українців, які відмовилися від річного тарифу, і платять за блакитне паливо відповідно до тарифу Місячний.

Що ще зміниться в Україні з 1 лютого 2022 року – читайте у матеріалі.

Платні пластикові пакети

Заборона на безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів в Україні почала діяти ще у грудні 2021 року. Але досі магазини встановлювали їхню вартість на власний розсуд.

Однак із 1 лютого українці платитимуть за пластикові пакети у супермаркетах від 2 до 3 грн. Зокрема, вартість пакета без ручок та з бічними складками становитиме 2 грн, з ручками та без бічних складок – 2,5 грн, з ручками та бічними складками – 3 грн.

Згідно з законом, заборона поки не стосуватиметься надтонких пакетів, що призначені для пакування свіжої риби і м’яса. За порушення законодавства передбачений штраф від 8,5 тис. до 17 тис. грн, у разі повторного правопорушення – до 34 тис. грн.

Штрафи для підприємців

З 1 січня 2022 року використання касових апаратів стало обов’язковим для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої груп. Тепер сума штрафу за порушення застосування реєстратора розрахункових операцій (РРО) залежить від кількості незаконних операцій.

У разі першого такого порушення – це 100% від суми чека, у разі повторного – 150% від суми чека.

Але 1 лютого Верховна Рада може розглянути внесення змін до закону про РРО щодо тимчасового незастосування штрафів. Зокрема, у законопроєкті пропонують, щоб із 1 січня до 1 лютого 2022 року штрафи за незастосування РРО взагалі скасувати.

А з 1 лютого підприємцям, які до 1 квітня встановлять РРО, штраф до кінця року за порушення хочуть зменшити в 10 разів. Втім, якщо закон не ухвалять, то з 1 лютого 2022 року штрафи доведеться платити у повному обсязі.

Підвищення зарплати працівникам МВС

Президент Володимир Зеленський доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого.

Виплати зростуть не тільки для поліцейських, а й для рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у бюджетах протягом останніх двох років не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувались вибірково. Водночас у головному кошторисі країни на 2022 рік на ці потреби виділили додаткових 2,8 млрд грн, зокрема на зарплати Нацполіції – додатково 1 млрд грн.

Денис Монастирський зазначив, що вже з лютого буде відновлено і право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.

Ціна на газ

У лютому вартість природного газу для побутових споживачів, які перейшли на тариф Річний, коливатиметься від 7,70 до 11,99 грн за 1 куб. м.

38 газопостачальних компаній встановили ціни нижче 8 грн за 1 куб. м. Найменшу річну ціну на газ у розмірі 7,70 грн за 1 куб. м запропонувала компанія ЕРУ Людям.

Компанія Neogas просить 7,80 грн за 1 куб. м. Далі йдуть Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн), Палівенерго (7,90 грн), Енергогарантія (7,95 грн).

Газопостачальна компанія Нафтогаз України запропонувала традиційну ціну на блакитне паливо – 7,96 грн за 1 куб. м.

Для споживачів, які відмовилися від річного тарифу, традиційно діятиме Місячний. Одним із найнижчих його встановили компанії Eнерджі Трейд Груп (7,78 грн за 1 куб. м), Маргаз, Галнафтогаз, Полтавагаз Збут (7,99 грн за 1 куб. м) і Київські енергетичні послуги (YASNO) – 8,46 грн за 1 куб. м.

Найвищі місячні тарифи у лютому встановили газопостачальні компанії Енергія країни (43,46 грн за 1 куб. м) і Світлогаз (37,99 грн за 1 куб. м).

Реєстрація на ЗНО

Із 1 лютого розпочнеться реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Вона триватиме до 9 березня.

Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО також до 1 березня 2022 року.

В Українському центрі оцінювання якості освіти нагадали, що учасники зможуть пройти тестування безкоштовно, за державний кошт, максимум з п’яти предметів.

Якщо майбутній абітурієнт хоче написати ЗНО більше, ніж із п’яти навчальних предметів, за це потрібно буде додатково заплатити.

Вартість тестів відрізнятиметься залежно від того, чи є у сертифікаційних роботах завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, оскільки їх перевіряють екзаменатори, чию працю потрібно оплатити.

Але вже відомо, що у 2022 році, щоб додатково написати тест з однієї з іноземних мов, потрібно буде сплатити 789 грн. Вартість складання інших навчальних предметів (історія України, географія, фізика, хімія чи біологія) становитиме 354 грн.

Докладніше про реєстрацію для складання додаткових навчальних предметів під час зовнішнього незалежного оцінювання обіцяють повідомити пізніше. Більше про реєстрацію на ЗНО-2022 можна дізнатися за посиланням.

Нові правила для туристів

Із 1 лютого набуває чинності рекомендація Ради ЄС, яка передбачає, що підставою для в’їзду в Європу має бути стан здоров’я, а не ситуація в країні, звідки приїздить турист.

Однак це правило не стосується районів, де вірус циркулює на дуже високому рівні.

Решті мандрівників пропонують дозволяти в’їзд в ЄС незалежно від епідситуації в їхній країні, але за умови, що вони можуть надати один з таких документів:

сертифікат про вакцинацію (вакцина повинна бути дозволена в ЄС; останню дозу потрібно отримати за 14−270 днів до в’їзду, або турист повинен мати бустерне щеплення);

довідка про одужання, якщо з моменту отримання першого позитивного результату тесту на Covid-19 пройшло не більше 180 днів;

негативний результат ПЛР-тесту (дійсний три доби) або експрес-тест на антиген (дійсний протягом доби).

Вакцинація проти поліомієліту

1 лютого в Україні розпочинається кампанія зі щеплення дітей від поліомієліту. Її перший етап охопить дітей віком від 6 місяців до 6 років, які пропустили вакцинацію за Національним календарем. Він триватиме три тижні.

Передусім батькам необхідно перевірити вакцинальний статус дитини. Для цього вони повинні ознайомитися з Національним календарем профілактичних щеплень і переглянути дані про вакцинацію у медичній карті.

Якщо якогось зі щеплень не вистачає, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра.

Зазначимо, що поліомієліт – інфекційне захворювання, яке є небезпечним для життя. В 1 з 200 випадків він спричиняє невиліковний параліч. 5–10% з тих, кого паралізувало внаслідок поліомієліту, помирають через ураження паралічем саме дихальних м’язів.

Ліків від цієї хвороби не існує, тому єдиним і безальтернативним захистом є вакцинація.

Читайте: Ліків від цього не існує: чому потрібне щеплення від поліомієліту

Вихідні у лютому

В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається. Українці працюватимуть 20 днів, а відпочиватимуть традиційно щосуботи та в неділю.

Скільки вихідних днів буде у лютому 2022 – читайте у нашому матеріалі.