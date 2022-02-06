Станцію Львівська брама в Києві добудують: оголошено тендер

Київський метрополітен оголосив тендер на добудову станції Львівська брама.

Згідно з документом, що було розміщено на сайті держзакупівель Prozorro, на це буде виділено понад 73,5 млн гривень.

Вказано, що останнім терміном оголошено 10 серпня наступного року. Комунальне підприємство замовило розробку інженерного проекту, щоб можна було добудувати станцію метрополітену.

У документі передбачено лише один вхід/вихід. Він буде обмежений вулицею Січових Стрільців, Кудрявським узвозом та Кудрявською.

Виконавцям потрібно запропонувати громадські санітарні вузли біля станції, а також врахувати потреби осіб з інвалідністю. Необхідно буде передбачити місце для зберігання велосипедів.

Крім того, необхідно розробити як мінімум два колірні варіанти дизайн-проектів станції.

Виконавці мають змогу звернутись до замовника для роз’яснень до 11 лютого, а подати пропозиції – до 21 лютого.

Джерело: Prozorro