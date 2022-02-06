Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Станцію Львівська брама в Києві добудують: оголошено тендер

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
метро

Київський метрополітен оголосив тендер на добудову станції Львівська брама.

Згідно з документом, що було розміщено на сайті держзакупівель Prozorro, на це буде виділено понад 73,5 млн гривень.

Вказано, що останнім терміном оголошено 10 серпня наступного року. Комунальне підприємство замовило розробку інженерного проекту, щоб можна було добудувати станцію метрополітену.

У документі передбачено лише один вхід/вихід. Він буде обмежений вулицею Січових Стрільців, Кудрявським узвозом та Кудрявською.

Виконавцям потрібно запропонувати громадські санітарні вузли біля станції, а також врахувати потреби осіб з інвалідністю. Необхідно буде передбачити місце для зберігання велосипедів.

Крім того, необхідно розробити як мінімум два колірні варіанти дизайн-проектів станції.

Виконавці мають змогу звернутись до замовника для роз’яснень до 11 лютого, а подати пропозиції – до 21 лютого.

Читайте
Забракло сітки: стало відомо, чому обвалився фрагмент стелі в вестибюлі метро Харкова

Джерело: Prozorro

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка