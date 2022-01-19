Фрагмент стелі у вестибюлі на станції метро Майдан Конституції в Харкові обвалився через надмірне накладання шару штукатурки без зв’язної сітки, перепад температурних режимів та вібрацію.

Таку попередню версію озвучили в комунальному підприємстві Харківський метрополітен.

Розібравши покриття, яке експлуатується з моменту відкриття станції Майдан Конституції у 1975 році, спеціалісти з’ясували, що на 120 кв. м штукатурної поверхні є лише 20 кв. м зв’язної сітки.

Варто зауважити, що співробітники служби колії та тунельних споруд під час планових оглядів вестибюля 29 грудня та 6 січня жодних недоліків не виявили.

Станом на 18 січня у вестибюлі станції повністю демонтували штукатурний шар, упорядкували мережі освітлення та тимчасово пофарбували стелю.

Завершити оздоблення стелі планують найближчим часом, коли відбудеться процедура закупівлі необхідного матеріалу.

Після того, як 12 січня о 08.24 у вестибюлі станції Майдан Конституції обвалився фрагмент стелі загальною площею близько 2 кв. м, позапланові обстеження штукатурного шару відбулись в усіх вестибюлях станцій метрополітену.

Як запевняють у комунальному підприємстві, загрози пошкодження не виявлено.

Джерело: Харківська міськрада

Фото: Харківська міськрада