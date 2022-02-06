Станцию Львовская брама в Киеве достроят: объявлен тендер

Киевский метрополитен объявил тендер на достройку станции Львовская брама.

Согласно документу, размещенному на сайте госзакупок Prozorro, на это будет выделено более 73,5 млн гривен.

Указано, что крайним сроком объявлено 10 августа следующего года. Коммунальное предприятие заказало разработку инженерного проекта, чтобы по нему можно было достроить станцию метрополитена.

В документе предусмотрен лишь один вход/выход. Он будет ограничен улицей Сечевых Стрельцов, Кудрявским спуском и Кудрявской.

Исполнителям нужно будет предложить общественные санитарные узлы возле станции, а также учесть потребности людей с инвалидностью. Необходимо будет предусмотреть место для хранения велосипедов.

Кроме того, необходимо разработать как минимум два цветовых варианта дизайн-проектов станции.

Исполнители имеют возможность обратиться к заказчику для разъяснений до 11 февраля, а подать предложения — до 21 февраля.

Источник: Prozorro