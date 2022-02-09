Нарахування за комуналку у 2021 зросли майже на 30% – Держстат

У 2021 році нарахування за житлово-комунальні послуги склали 222,7 млрд грн. За даними Державної служби статистики, це на 29,6% більше, ніж у 2020-му, коли було нараховано 171,8 млрд грн.

Найбільша різниця у нарахуваннях за комуналку у березні (56%) та жовтні (49,1%).

Проте під кінець року зростання сповільнилося: листопад – 5%, грудень – 8,2%.

У грудні 2021-го українці сплатили за ЖКП 21,6 млрд грн, або 71,1% нарахованих за цей період сум.

На кінець року заборгованість за постачання та розподіл природного газу становила 33,8 млрд грн, за опалення та гарячу воду – 26,6 млрд грн, за електроенергію – 7,7 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 6,4 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком – 5,6 млрд грн та за вивезення відходів – 1,3 млрд грн.

Комунальні тарифи у 2022 році зростуть, але не раніше закінчення опалювального сезону. За прогнозами експертів, електроенергія подорожчає на 20-45% для побутових споживачів, вартість опалення та гарячої води – на 50-70%, водопостачання та каналізаці – на 20-30%.

Газ буде дорожче на 15-20% (майже 9 грн за кубометр), його розподіл та доставка – на 40-60% (4-5 грн).