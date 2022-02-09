Начисления за коммуналку в 2021 выросли почти на 30% – Госстат

В 2021 году начисления за жилищно-коммунальные услуги составили 222,7 млрд грн. По данным Государственной службы статистики, это на 29,6% больше, чем в 2020 году, когда было начислено 171,8 млрд грн.

Самая большая разница в начислениях за коммуналку в марте (56%) и октябре (49,1%).

Однако к концу года рост замедлился: ноябрь – 5%, декабрь – 8,2%.

В декабре 2021-го украинцы оплатили за ЖКУ 21,6 млрд грн, или 71,1% начисленных за этот период сумм.

К концу года задолженность за поставку и распределение природного газа составила 33,8 млрд грн, за отопление и горячую воду – 26,6 млрд грн, за электроэнергию – 7,7 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,4 млрд грн, за управление многоквартирным домом – 5,6 млрд грн и за вывоз отходов – 1,3 млрд грн.

Коммунальные тарифы в 2022 году возрастут, но не раньше окончания отопительного сезона. По прогнозам экспертов, электроэнергия подорожает на 20-45% для бытовых потребителей, стоимость отопления и горячей воды – на 50-70%, водоснабжение и канализация – на 20-30%.

Газ будет дороже на 15-20% (около 9 грн за кубометр), его распределение и доставка – на 40-60% (4-5 грн).