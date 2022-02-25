Уряд вимагає закрити небо над Києвом та Чорнобильською АЕС – Стефанчук

Уряд України вимагає закрити небо над Києвом та Чорнобильською атомною електростанцією. Глава Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до парламентів та урядів світу із закликом до спротиву російсько-окупаційним військам.

– Від імені Верховної Ради України звертаюся до парламентів і урядів світу рішуче та разом протистояти спробам руйнації європейського безпекового правопорядку. Закликаємо вас закрити небо над Києвом та ЧАЕС, – наголосив Стефанчук у Facebook.

Стефанчук зазначив, що війна в Україні продовжується, а російсько-окупаційні війська досі не відступають. Українська армія захищає мирних жителів від наступу найманців РФ.

Вже другий день населені пункти України зазнають ракетно-бомбових ударів, танкові колони намагаються прорватися, а у Києві та інших містах оголошують повітряну тривогу, закликаючи жителів перейти в найближчі укриття або бомбосховища.

США, Канада, Велика Британія, Євросоюз, Австралія та Нова Зеландія запровадили секторальні санкції проти Росії (всіх найбільших російських банків та підприємств).

Але російські танки продовжують вести вогонь на житлові будинки у містах України. Бронетехніка російсько-окупаційних військ все ще продовжує атакувати військових та цивільних людей.