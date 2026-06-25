Вибухи у Сумах прогриміли зранку 25 червня, коли ворог вдарив по обʼєктах інфраструктури та житловому сектору міста.

Про це повідомили начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко та очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Вибухи у Сумах 25 червня: що відомо

За словами начальника Сумської МВА, протягом усього ранку російські війська завдавали ударів по об’єктах інфраструктури Сум та житловому сектору.

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Зокрема? під час вибухів у Сумах 25 червня ворог атакував приватний сектор на околиці міста. Унаслідок влучання був травмований 66-річний чоловік.

Також ворожий ударний безпілотник типу Герань влучив по території автозаправної станції у Зарічному районі Сум.

Від удару виникла пожежа та були пошкоджені об’єкти паливної інфраструктури.

За оновленими даними ОВА, внаслідок атаки російського дрона по автозаправці постраждали четверо цивільних.

До лікарні госпіталізували двох працівників АЗС. Попередньо? їхні травми не є тяжкими.

Також допомогу надали подружжю, яке перебувало неподалік місця удару — без подальшої госпіталізації.

Наразі триває ліквідація наслідків вибухів у Сумах та уточнення інформації щодо пошкоджень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 583-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

Фото : ДСНС

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