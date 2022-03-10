Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
Щодня список евакуаційних потягів і розклад змінюється. Також може змінюватися перелік станцій, звідки курсують потяги. Адже через бойові дії рейси до низки міст виконувати зараз просто неможливо з огляду на небезпеку як для самих пасажирів, так і для працівників Укрзалізниці.
У середу, 11 березня, потяги на станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:
- 06:23 – №114, 142 Львів – Лиман
- 07:00 – №732 Дарниця – Дніпро
- 08:00 – №705 Дарниця – Львів
- 12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львів
- 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ
- 14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
- 15:02 – №55 Київ – Рахів
- 17:00 – №743 Київ – Львів
- 17:12 – №13 Київ – Солотвино
- 17:42 – №792 Київ – Кременчук
- 17:42 – №790 Київ – Кропивницький
- 18:30 – №81 Київ – Ужгород
- 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
- 19:48 – №95 Київ – Рахів
- 20:05 – №29 Київ – Ужгород
- 20:12 – №49 Київ – Трускавець
- 20:21 – №59 Київ – Чоп
- 20:21 – №57 Київ – Ворохта
- 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
- 21:15 – №105 Київ – Одеса
- 21:22 – №97 Київ – Ковель
- 21:50 – №15 Харків – Рахів
- 22:03 – №149 Полтава – Чернівці
- 22:22 – №7 Київ – Чернівці
- 22:37 – №91 Київ – Львів
- 22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород
- 22:49 – №138 Хмельницький – Лиман
- 23:46 – №771 Київ – Хмельницький
Рейси по станції Харків 11 березня 2022
- 04:11 – №114, 142 Лиман – Львів
- 07:15 – ІС+ Харків – Львів
- 12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород
- 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
- 15:09 – №15 Харків – Рахів
- 19:27 – №795 Харків – Дніпро
- 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
- 21:43 – №7 Харків – Одеса
- 22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ
Рейси по станції Запоріжжя 11 березня 2022
- 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя
- 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів
- 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів
Рейси по станції Дніпро 11 березня 2022
- 06:23 – №796 Дніпро – Харків
- 08:16 – №738 Запоріжжя – Київ
- 14:00 – №731 Дніпро – Львів
- 14:26 – №41 Дніпро – Трускавець
- 16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів
Рейси по станції Вінниця 11 березня 2022
- 00:28 – №105 Київ – Одеса
- 00:58 – №078 Одеса – Ковель
- 01:05 – №041 Дніпро – Трускавець
- 02:35 – №771 Київ – Хмельницький
- 03:42 – №060 Чоп – Київ
- 03:42 – №058 Ворохта – Київ
- 03:54 – №106 Одеса – Київ
- 04:31 – №081 Ужгород – Київ
- 04:42 – №050 Трускавець – Київ
- 06:03 – №056 Рахів – Київ
- 06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ
- 16:41 – №772 Хмельницький – Київ
- 17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
- 18:07 – №055 Київ – Рахів
- 19:38 – №138 Хмельницький – Лиман
- 20:50 – №716 Львів – Київ
- 21:45 – №081 Київ – Ужгород
- 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро
- 23:17 – №049 Київ – Трускавець
- 23:26 – №057 Київ – Ворохта
- 23:26 – №059 Київ – Чоп
Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.
Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку.
Міжнародні евакуаційні рейси на 11 березня 2022:
Польща
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
- №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
- № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.
Угорщина
Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.
Словаччина
- № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;
- № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.
Всі зміни у розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Фото: Укрзалізниця