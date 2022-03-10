Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна / Суспільство

На українську армію через Дію зібрали 120 млн грн

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
воїн ЗСУ

Українці зібрали 120 млн грн через додаток Дія на підтримку української армії в боротьбі з російським агресором.

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

— 120 млн через Дію на армію зібрали ми з вами, українці. Це неймовірна підтримка для наших бійців. Усі донати йдуть на фонд Повернись живим, – йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що 9 березня один із регіональних офісів Повернись живим передав допомогу для наших військових: 92 шоломи, 107 планшетів для артилеристів та операторів БПЛА, понад 50 рацій, півтора десятка одиниць нічної оптики, більш ніж 20 квадрокоптерів, 12 комп’ютерів і ноутбуків, чотири саперні сумки та 29 комплектів термобілизни.

— Кожен шолом, броник чи нічна оптика може врятувати життя нашим бійцям. Тож треба продовжувати підтримувати нашу армію, – наголосив Федоров.

Повернись живим – це один із найбільших фондів допомоги українським військовим, які воюють на Донбасі.

А після початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року — військовим та волонтерам на території ведення активних бойових дій.

Факти ICTV розповідали, як через Дію переказати кошти українській армії.

Джерело: FEDOROV

Фото: Генштаб ЗСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка