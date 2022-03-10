Українці зібрали 120 млн грн через додаток Дія на підтримку української армії в боротьбі з російським агресором.

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

— 120 млн через Дію на армію зібрали ми з вами, українці. Це неймовірна підтримка для наших бійців. Усі донати йдуть на фонд Повернись живим, – йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що 9 березня один із регіональних офісів Повернись живим передав допомогу для наших військових: 92 шоломи, 107 планшетів для артилеристів та операторів БПЛА, понад 50 рацій, півтора десятка одиниць нічної оптики, більш ніж 20 квадрокоптерів, 12 комп’ютерів і ноутбуків, чотири саперні сумки та 29 комплектів термобілизни.

— Кожен шолом, броник чи нічна оптика може врятувати життя нашим бійцям. Тож треба продовжувати підтримувати нашу армію, – наголосив Федоров.

Повернись живим – це один із найбільших фондів допомоги українським військовим, які воюють на Донбасі.

А після початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року — військовим та волонтерам на території ведення активних бойових дій.

Факти ICTV розповідали, як через Дію переказати кошти українській армії.

Джерело: FEDOROV

Фото: Генштаб ЗСУ