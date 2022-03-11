Станом на ранок 11 березня, російсько-окупаційні війська зазнають значних втрат. Вороги не можуть захопити Харків завдяки міцній обороні Збройних сил України. Загарбники планували взяти місто за два дні, але потужний опір українців не дав цього зробити.

Очільник Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов зазначив, що найкритичнішою точкою залишається Ізюм, де заплановані “зелені коридори“ для надання гуманітарної допомоги мирним жителям.

– Попри все, Збройні сили України продовжують тримати оборону і не віддадуть жодного сантиметра ворогу, – переконаний він.

Агресори вкотре здійснили жорстоку атаку на українців. Загарбники вдарили по Оскільському психоневрологічному інтернату, де під час удару ворога перебувало 330 людей.

Серед них 50 людей малорухомі, а ще 10 громадян пересуваються на візках. 73 людей встигли евакуювати до сусіднього інтернату перед нападом російських військ.

Зараз невідома точна кількість постраждалих, дані про збитки встановлюються. Голова Харківської ОДА переконаний, що це військовий злочин проти мирного населення та геноцид українців.