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Факти / Україна / Суспільство

“Більше 12 тис.”: чому вже кілька днів не змінюється офіційна кількість загиблих рашистів

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вбиті статистика

Останнім часом в соціальних мережах українці все частіше ставлять питання: чому в офіційних зведеннях втрат ворога вже кілька днів стоїть одна і та ж кількість убитих рашистів – “більше 12 тис.».

На це питання на своїй сторінці у Facebook відповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Не хвилюйтеся, ворога люто знищують. Так само люто, як він руйнує наші міста і села.

Але підрахунок втрат особового складу ворога – далеко не першочергова справа на місці подій.

Крім того, кожен день ситуація динамічно змінюється, станом на зараз противника зупинено і немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще кілька днів тому.

Зниження інтенсивності наступального потенціалу противника якраз свідчить про дійсно великі втрати і потреби в доукомплектуванні особового складу.

Треба розуміти, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже утруднений. Встановити точну цифру ворожих втрат дуже непросто. Є кілька методик підрахунку, які використовуються. Тобто після бою ніхто не ходить з калькулятором, якщо говорити дуже спрощено.

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Анна Маляр уточнює, що цифри надходять з різних джерел, часто із запізненням на кілька діб. За її словами, все залежить від ситуації на місці.

Джерело: Ганна Маляр

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Фото: Depositphotos

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