Останнім часом в соціальних мережах українці все частіше ставлять питання: чому в офіційних зведеннях втрат ворога вже кілька днів стоїть одна і та ж кількість убитих рашистів – “більше 12 тис.».
На це питання на своїй сторінці у Facebook відповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Не хвилюйтеся, ворога люто знищують. Так само люто, як він руйнує наші міста і села.
Але підрахунок втрат особового складу ворога – далеко не першочергова справа на місці подій.
Крім того, кожен день ситуація динамічно змінюється, станом на зараз противника зупинено і немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще кілька днів тому.
Зниження інтенсивності наступального потенціалу противника якраз свідчить про дійсно великі втрати і потреби в доукомплектуванні особового складу.
Треба розуміти, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже утруднений. Встановити точну цифру ворожих втрат дуже непросто. Є кілька методик підрахунку, які використовуються. Тобто після бою ніхто не ходить з калькулятором, якщо говорити дуже спрощено.
Анна Маляр уточнює, що цифри надходять з різних джерел, часто із запізненням на кілька діб. За її словами, все залежить від ситуації на місці.
Джерело: Ганна Маляр