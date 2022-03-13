Українські військові знищили російський танковий підрозділ у Чернігівській області. Він планував рухатись у напрямку Києва.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Військові частини та підрозділи Оперативного командування Північ продовжують успішно виконувати завдання щодо захисту нашої рідної Чернігівської землі від “російських асвабадітєлєй”. Цього разу не пощастило танковому підрозділу, що мав на меті безперешкодно пройти через наших оборонців і висунутись в напрямку столиці України.

ЗСУ знищили танковий підрозділ РФ, який рухався у напрямку Києва / 3 фотографии

13 березня російсько-окупаційні війська вночі атакували з повітря Чернігів. Ворожа бомба влучила у місцеву багатоповерхівку.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, попередньо загинула одна людина та одна поранена. Ще сімох жителів вдалося врятувати.

За добу в Чернігові зафіксували 10 вогневих атак, внаслідок п’яти із них виникли пожежі.

Більше про ситуацію в країні можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ