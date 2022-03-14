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Факти / Україна / Суспільство

З-під обстрілів вдалося вивезти понад 5 тис. людей за добу – Верещук

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ірина Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що у неділю, 13 березня, з 14 гуманітарних коридорів спрацювало лише 9.

– Київська область – врятовано 3 950 людей. У місті Бородянка з третьої спроби вдалося врятувати 600 людей і довезти до міста Житомир. У селі Перемога Баришівської ОТГ шляхом дуже напружених перемовин вдалося визволити 1 тис. людей, окупант не дотримувався взятих на себе зобов’язань і змушував людей повертатися до бомбосховищ і підвалів. Село Велика Димерка – евакуйовано 375 людей, 198 з яких – діти, – сказала Верещук.

Міністр додала, що з-під постійних обстрілів вдалося вивезти понад 5 550 людей.

Через порушення з боку збройних сил Російської Федерації не спрацювали гуманітарні коридори у Маріуполі, Попасному, Щасті та селищі Гірське. Також у місті Пологи Запорізької області коридор був заблокований через постійні обстріли.

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