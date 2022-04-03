Росія переглянула свою стратегію війни в Україні, зосередившись на спробі взяти під контроль Донбас та інші регіони на сході України із наміченою датою початку травня.

Про це американському телеканалу CNN заявили кілька неназваних американських чиновників, знайомих із останніми оцінками розвідки США.

Видання зазначає, що за місяць війни російські сухопутні війська не змогли утримати контроль над районами, де вони ведуть бойові дії.

Президент Росії Володимир Путін перебуває під тиском, щоб продемонструвати, що він може здобути перемогу, і східна Україна є тим місцем, де він, швидше за все, зможе цього досягти, кажуть офіційні особи.

За словами американського чиновника, дані, перехоплені розвідкою, свідчать про те, що Путін зосереджений на російському Дні перемоги 9 травня.

– 9 травня – важливе свято у російському календарі, день, коли країна відзначає капітуляцію нацистів у Другій світовій війні величезним парадом військ та зброї на Червоній площі перед Кремлем. Чиновники кажуть, що Путін хоче відсвяткувати цього дня якусь перемогу у своїй війні, – наводить телеканал слова джерела.

При цьому інші чиновники зазначають, що навіть якщо в Росії і буде святкування, то до реальної перемоги може бути ще далеко.

– Путін проведе парад перемоги 9 травня незалежно від стану війни чи мирних переговорів. З іншого боку: парад перемоги з якими військами та технікою?, – сказав один із європейських чиновників із питань оборони.

Проте американські та європейські чиновники кажуть, що будь-які терміни, які Москва може встановити на словах, не змінюють реальності на місцях, де Росія, схоже, готується до перспективи затяжного конфлікту.

За словами одного європейського дипломата, хоча Кремль налаштований оптимістично, Путін готується до “довгої, затяжної війни у ​​стилі Чечні, тому що йому певною мірою більше нічого протиставити”.

За словами чиновників, у тому, щоб “закінчити війну” на початок травня, є кілька причин. За оцінками американської розвідки, із закінченням зимових морозів та розм’якшенням ґрунту важким російським наземним підрозділам буде складніше маневрувати, а це означає, що цим силам життєво важливо зайняти свої позиції якнайшвидше.

Крім того, бойовики, що підтримуються Росією, вже давно знаходяться на Донбасі, куди вторглися ще в 2014 році.

Українські чиновники також привселюдно вказували на цю дату.

– Перед 9 травня Путін поставив завдання провести парад перемоги у цій війні, – заявив раніше РНБО Олексій Данилов.

Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав CNN, що українці вважають, що їх чекає “дуже складний і важкий місяць”, оскільки Володимир Путін намагається вкластися вчасно.

– Його кінцевою метою було, є і буде захоплення України, але він зазнав невдачі. Він зазнав невдачі завдяки дуже сильній рішучості українських військових та дуже сильній єдності України та західного світу, а також санкціям, які були введені Сполученими Штатами, Великою сімкою та Європейським союзом… Тож зараз, наскільки я бачу, Путін перейшов до плану Б. Я вважаю, що цей план Б має свого роду крайній термін, – сказав Арсеній Яценюк.

США також вважають, що президент РФ зараз вперше готується назвати ім’я головнокомандувача війною, щоб досягти великих успіхів Росії, сказали два американські чиновники. США вважають, що Путін, швидше за все, назве генерала, який був у південній частині України, бо це місце, де росіяни тимчасово досягли успіху в досягненні своїх цілей.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ