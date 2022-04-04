Такого жаху я ніколи не бачив: Монастирський про звільнені міста Київщини

Буча, Ірпінь, Гостомель та ще десятки міст та сіл Київської області, звільнені від окупантів, поки залишаються не безпечними.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Монастирський розповів, що у більшості населених пунктів, де перебували окупанти, знаходитись дуже небезпечно, адже ворог замінував майже всю території.

– Ми не називаємо кількість загиблих серед мирних мешканців, але ця цифра, очевидно буде вимірюватися сотнями. Зараз звідти вивозять трупи, описують, працюють спеціалісти, – повідомив Монастирський.

Наразі у містах вже працюють спеціалісти та розміновують території. Монастирський повідомив, що ворог залишив дуже багато розтяжок, особливо в лісосмугах, біля будинків та на входах у квартири.

За словами Монастирського у містах залишились десятки людей, які переживали це жахіття.

– Частина з цих людей була вивезена в перші дні звільнення міст. Ті, хто бажав або потребував допомоги, медичної – в першу чергу, були направлені у київські лікарні, їм допомогли, – повідомив міністр.

За словами міністра, у містах лишились люди, які відмовились покидати свої домівки, навіть після 30-ти страшних днів окупації.

– Багато місцевих жителів вважаються безвісти зниклими, наразі ми не знаємо точну їх цифру, але це багато людей. Зараз ми встановлюємо, за свідченнями місцевих жителів, хто саме був викрадений або закатований росіянами, – зауважив Монастирський.

Монастирський також повідомив, що наразі звільнені міста Київщини контролюються ЗСУ та територіальною обороною.

– Сьогодні ми активно працюємо з керівниками Військових адміністрацій, аби і місцеві жителі мали можливість охороняти ті будинки, які знаходяться в більш безпечних місцях та вулицях, – повідомляє міністр.

Міністр повідомив, що на кілька днів, у цих містах, буде запроваджена комендантська година, аби вичистити дороги від вибухонебезпечних предметів, перевірити наявність диверсантів та забрати тіла загиблих.

Лише після цього, у місцевих, які виїхали, з’явиться обмежена можливість повернутися назад.