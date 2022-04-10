У Кабміні створили робочу групу для захисту українців, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Пануватимуть у цій групі віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина та міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Серед завдань групи буде використання програми Дія у процесі здійснення соціальних, компенсаційних та інших виплат.

Зараз дивляться

Також уряд лобіює скасування плати за роумінг під час використання мобільного зв’язку за кордоном. Група ще займатиметься цифровим консульським обліком громадян під час перебування за кордоном.

Ще один важливий момент – це надання освіти українською мовою за кордоном.

У Кабміні зазначають, що група слідкуватиме за тим, щоб українці могли підтвердити всю необхідну документацію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.