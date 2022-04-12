У понеділок з’явилася заява полку Азов, що агресор застосував проти захисників Маріуполя хімічну зброю – невідому отруйну речовину.

Отруту було скинуто з безпілотника.

Канал InformNapalm повідомив, що міг бути застосовуваний Зарін, який викликає дихальну недостатність і провокує збій в роботі судинної системи.

Згодом лідер батальйону Азов Андрій Білецький у відеозверненні на власному Telegram-каналі заявив, що троє людей мають явні ознаки отруєння бойовими хімікатами, але без катастрофічних наслідків.

Він звинуватив росіян у застосуванні хімічної зброї під час удару по великому міському металургійному комбінаті Азовсталь.

Відомо, що перед цим один з лідерів так званої ДНР Едуард Басурін заявляв, що українських оборонців Маріуполя потрібно заблокувати на заводі Азовсталь, а потім застосувати там хімічну зброю.

Перевірити, чи дійсно було застосовано хімічну зброю, взяти проби грунту на місці наразі неможливо через щільний вогонь з боку окупантів.

Західні уряди заявляють, що терміново розслідують повідомлення про атаку із застосуванням російської хімічної зброї в Маріуполі і висловлюють попередження.

Міністр збройних сил Великобританії Джеймс Хеппі заявив у вівторок, що будь-яке використання Росією хімічної зброї під час її нападів на Україну “отримає відповідь, і всі варіанти є на столі”.

– Якщо вони взагалі будуть використані, тоді президент Путін повинен знати, що на столі є всі можливі варіанти щодо того, як може відповісти Захід, — сказав він Sky News.

Він звинуватив росіян у застосуванні хімічної зброї під час удару по великому металургійному комбінаті Азовсталь.

Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила, що ці повідомлення викликають “глибоке занепокоєння”.

– Австралія співпрацює з партнерами, щоб перевірити ці звіти, – сказала вона. – Будь-яке використання хімічної зброї було б подальшим масовим порушенням міжнародного права.

Це сталося після того, як Міністерство оборони Великобританії заявило, що фосфорні боєприпаси вже були використані в Донецькій області і можуть бути використані для знищення опору в Маріуполі.

У відеозверненні президент України Зеленський висловив побоювання, що російські сили можуть застосувати хімічну зброю на новому етапі терору, але не підтвердив, чи вона вже була використана.

– Сьогодні окупанти оприлюднили нову заяву, яка свідчить про їхню підготовку до нового етапу терору проти України та наших захисників, – сказав він. – Один із рупорів окупантів заявив, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя.

Президент додав, що ми ставимося до цього максимально серйозно. Він нагадав світовим лідерам, що можливе застосування російськими військовими хімічної зброї вже обговорювалося. І вже тоді це означало, що на російську агресію потрібно реагувати набагато жорсткіше і швидше.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив у понеділок увечері, що Вашингтон “знав про повідомлення в соціальних мережах, в яких стверджується, що російські війська розмістили потенційну хімічну зброю в Маріуполі, Україна”.

– Наразі ми не можемо підтвердити це і продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією, – сказав він.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс написала в Twitter, що інформація перевіряється, а будь-яке використання такої зброї було б безсердечною ескалацією в цьому конфлікті.

– Ми залучатимемо Путіна та його режим до відповіді, – додала вона.

Українська влада також перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї у Маріуполі, сказала в ефірі національного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Джерело: News.com.au