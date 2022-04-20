Внутрішньо переміщена особа – це громадянин України, іноземець або людина без громадянства, яка законно перебуває на території країни і має право на постійне проживання, але змушена покинути місце проживання з огляду на такі причини:

Збройний конфлікт.

Тимчасова окупація.

Прояв насильства.

Порушення прав людини.

Природні або техногенні надзвичайні ситуації.

На отримання довідки мають право особи, які після введення Указом президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 Про введення воєнного стану в Україні воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 “Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам у рамках Програми єПідтримка”, а саме: